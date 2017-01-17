علی مردانلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت بخش و پیشگیری از جرائم ناشی از حضور اتباع بیگانه غیرمجاز با هماهنگی قبلی صبح امروز فرماندهی انتظامی بخش تعداد ۱۰۰ نفر از این افراد را که تبعه پاکستان و افغانستان بودند و حضورشان غیرمجاز بود، دستگیر و از بخش منتقل شدند.

وی اضافه کرد: حضور مداوم اتباع پاکستانی که عمدتا با ظاهری غیرمناسب موجب ترویج تکدیگری می‌شدند موجب رنجش افکار عمومی شده و علاوه براین زمینه‌ساز جرائم امنیتی بودند و در همین راستا جمع‌آوری آنها ضروری بود.

بخشدار آب‌پخش تصریح کرد: متاسفانه در سطح بخش تعدادی از شهروندان خانه‌های خود را به افراد اجاره می‌دهند که بارها نسبت به آن هشدار داده شده است و نباید به اتباع غیرمجاز خانه مسکونی اجاره داده شود که زمینه ارتکاب سایر جرائم را فراهم آورد.

وی افزود: درصورت انجام عمل مجرمانه از سوی اتباع غیرمجاز با کسانی که نسبت به انتقال آنها و تحویل محل سکونت به آنها زمینه ساز جرم شده‌اند نیز برخورد قانونی خواهد شد.

مردانلو با تقدیر از از همکاری مقام قضایی و اقدام فرماندهی انتظامی در این زمینه، گفت: کارفرمایان نیز حق استفاده از اتباع خارجی غیرمجاز را ندارند و در غیر این‌صورت تخلف محسوب می‌شود.