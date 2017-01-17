۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۳۱

مأمور قلابی جمع‌آوری صدقات در قم دستگیر شد

قم - رئیس پلیس آگاهی قم از دستگیری سارق صندوق صدقات مشترکین کمیته امداد خبر داد و گفت: متهم با جعل عنوان مأمور کمیته امداد به مشترکین در قبال وجه دریافتی رسید جعلی ارائه می‌داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ احمد کرمی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی با حضور به در منازل مردم و معرفی خود به عنوان مأمور کمیته امداد از مشترکین وجه دریافت و رسید ارائه می‌کند بنابراین بررسی موضوع در دستور کار مأموران آگاهی استان قم قرار گرفت.

به گفته وی در ادامه کارآگاهان به محل‌های سرقت اعزام و از طریق تصاویر به دست آمده موتورسیکلت سارق را شناسایی کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان قم افزود: سپس با استعلام از بانک‌های اطلاعاتی ابتدا مالک موتورسیکلت شناسایی و پس از اظهار بی‌اطلاعی یکی از فرزندان وی که معتاد، سارق سابقه دار و نقش وی در سرقت‌ها متصور بود، با دستور قضایی به پلیس آگاهی استان احضار شد.

سرهنگ کرمی گفت: وی پس از حضور تصاویر به دست آمده را مربوط به دایی خود دانست که در زمان سرقت موتورسیکلت در اختیار آن بوده است.

وی افزود: سپس در عملیاتی متهم دستگیر و در برابر ادله و مدارک بدست آمده لب به اعتراف گشود و بیان کرد با جعل رسید وجه صندوق صدقات منزل خود، به درب منازل یکی از مناطق بالا شهر قم مراجعه و با معرفی خود به عنوان مأمور کمیته امداد و سوء استفاده از کارت جعلی اقدام به تخلیه ده فقره صندوق صدقات مشترکین کرده‌ام.

رئیس پلیس آگاهی استان قم افزود: نهایتاً نامبرده جهت انجام سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.

