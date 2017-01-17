به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ احمد کرمی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی با حضور به در منازل مردم و معرفی خود به عنوان مأمور کمیته امداد از مشترکین وجه دریافت و رسید ارائه می‌کند بنابراین بررسی موضوع در دستور کار مأموران آگاهی استان قم قرار گرفت.

به گفته وی در ادامه کارآگاهان به محل‌های سرقت اعزام و از طریق تصاویر به دست آمده موتورسیکلت سارق را شناسایی کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان قم افزود: سپس با استعلام از بانک‌های اطلاعاتی ابتدا مالک موتورسیکلت شناسایی و پس از اظهار بی‌اطلاعی یکی از فرزندان وی که معتاد، سارق سابقه دار و نقش وی در سرقت‌ها متصور بود، با دستور قضایی به پلیس آگاهی استان احضار شد.

سرهنگ کرمی گفت: وی پس از حضور تصاویر به دست آمده را مربوط به دایی خود دانست که در زمان سرقت موتورسیکلت در اختیار آن بوده است.

وی افزود: سپس در عملیاتی متهم دستگیر و در برابر ادله و مدارک بدست آمده لب به اعتراف گشود و بیان کرد با جعل رسید وجه صندوق صدقات منزل خود، به درب منازل یکی از مناطق بالا شهر قم مراجعه و با معرفی خود به عنوان مأمور کمیته امداد و سوء استفاده از کارت جعلی اقدام به تخلیه ده فقره صندوق صدقات مشترکین کرده‌ام.

رئیس پلیس آگاهی استان قم افزود: نهایتاً نامبرده جهت انجام سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.