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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۰۹

فیلم/ یادداشت هایتان را همیشگی کنید/ قابلیت استفاده مجدد از صفحات

فیلم/ یادداشت هایتان را همیشگی کنید/ قابلیت استفاده مجدد از صفحات

یک استارت آپ دفترچه یادداشتی ساخته که بارها می توان صفحات آن را پاک و دوباره استفاده کرد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، این دفترچه یادداشت که Everlast Notebook یا «دفترچه یادداشت همیشگی» نام دارد، توسط شرکت Rocket book ساخته شده و احتمالا آخرین دفتری باشد که کاربر می خرد.

برای نوشتن در این دفترچه به قلم های خاصی نیاز است. جالب آنکه دفتر مذکور یک وایت برد نیست زیرا پس از نوشتن روی آن جوهر قلم خشک می شود و برای پاک کردن نوشته ها نیز می توان از یک پارچه خیس استفاده کرد.

اگرکاربر بخواهد یادداشت های خود را ذخیره کند می تواند با استفاده از یک برنامه موبایلی آنها را اسکن کند.

وب سایت Kick Starter که در حوزه جمع آوری سرمایه برای استارت آپ ها فعالیت می کند تاکنون بیش از یک میلیون دلار سرمایه برای تولید «دفترچه یادداشت همیشگی» جمع آوری کرده است.

شرکت تولید کننده امیدوار است بتواند از آوریل ۲۰۱۷ میلادی بارگیری محموله های «دفترچه یادداشت» همیشگی را آغاز کند.

کد مطلب 3879654

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