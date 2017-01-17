واحدهای تولیدی اردبیل سهمیه جذب برای شورای اشتغال اختصاص دهند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی ظهر سه‌شنبه در جلسه ایثار و شهادت اردبیل تصریح کرد: قانون در بخش دولتی استخدام الزاماتی تعریف کرده اما این الزامات در بخش خصوصی وجود ندارد.

وی افزود: هر چند مشوق‌هایی برای بخش خصوصی تعریف می‌شود اما در عمل بسیاری از مطالبات جذب نیرو دربخش خصوصی عملیاتی نمی‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یکی از تجربه‌های موفق الزام بخش خصوصی به جذب نیرو را در استان خوزستان عنوان کرد و گفت: در این استان، استاندار اختصاص سهمیه کارخانه‌ها به شورای اشتغال را بخشنامه کرده است.

رحیمی تأکید کرد: این اقدام در خود استان اردبیل نیز می‌تواند نتایج مطلوبی به همراه داشته و حداقل مشکلات جذب ایثارگران و خانواده شهدا را کاهش دهد.

وی افزود: با هدف رفع مشکلات اشتغال ایثارگران علاوه بر این اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ۱۰ تفاهم‌نامه منعقد کرده تا فرصت‌های شغلی برای ایثارگران در اولویت قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تأکید کرد: ۳۰ درصد از نیروی‌های این اداره کل شامل ۴۵ نفر ایثارگران و خانواده شهدا است و دستور تبدیل وضعیت برخی نیروها صادر شده که منتظر مجوز استخدامی هستیم تا تبدیل وضعیت انجام شود.

وی اقدام دولت در حوزه اشتغال را حمایت از طرح های نیمه فعال تولیدی دانست و گفت: در این خصوص دولت به جای ایجاد شغل جدید بیشتر به دنبال تثبیت اشتغال است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان متذکر شد: بر همین اساس با اقدامات ستاد تسهیل استان از ابتدای سال چهار هزار مورد شغل تثبیت شده است.