بستنی فروشی مشهور کرمان پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، امیر رضا ملک قاسمی در حاشیه بازدید طرح عالی امنیت غذایی اظهار داشت: طی بازدید از بیش از ۱۰ اغذیه فروشی در سطح شهر کرمان، یک واحد صنفی رستوران در محدوده بلوار جمهوری و یک واحد صنفی بستی فروشی مشهور پلمب و یک واحد صنفی غذای آماده با دستور قضائی غیر فعال شد.

وی تصریح کرد: در بازدید پنج ساعت از اغذیه فروشی های سطح شهر کرمان مقادیری گوشت و فرآورده های گوشتی فاسد کشف و ضبط و تحویل اداره دامپزشکی شد.

ملک قاسمی وضعیت کلی اغذیه فروشی های کرمان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: دادستانی با متخلفان حوزه بهداشت عمومی و کسانی که امنیت غذایی مردم را به مخاطره می اندازند با قاطعیت برخورد قضائی خواهد کرد.