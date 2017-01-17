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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۳۹

با دستور مقام قضائی؛

بستنی فروشی مشهور کرمان پلمب شد

بستنی فروشی مشهور کرمان پلمب شد

کرمان - نماینده دادستان مرکز استان کرمان از پلمپ بستنی فروشی مشهور کرمان به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی و در راستای اجرای طرح عالی امنیت غذایی مردم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، امیر رضا ملک قاسمی در حاشیه بازدید طرح عالی امنیت غذایی اظهار داشت: طی بازدید از بیش از ۱۰ اغذیه فروشی در سطح شهر کرمان، یک واحد صنفی رستوران در محدوده بلوار جمهوری و یک واحد صنفی بستی فروشی مشهور پلمب و یک واحد صنفی غذای آماده با دستور قضائی غیر فعال شد.

وی تصریح کرد: در بازدید پنج ساعت از اغذیه فروشی های سطح شهر کرمان مقادیری گوشت و فرآورده های گوشتی فاسد کشف و ضبط و تحویل اداره دامپزشکی شد.

ملک قاسمی وضعیت کلی اغذیه فروشی های کرمان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: دادستانی با متخلفان حوزه بهداشت عمومی و کسانی که امنیت غذایی مردم را به مخاطره می اندازند با قاطعیت برخورد  قضائی خواهد کرد.

کد مطلب 3879662

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