اوضاع در شرق اوکراین بهبود پیدا کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استاندارد، «سباستین کورتز» وزیر امورخارجه اتریش که در حال حاضر ریاست دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد پس از دیدار با برخی از مقامات اوکراین اظهار داشت: شواهد امر نشان می دهد با توجه به گفتگوهای انجام شده روند بهبود اوضاع در شرق اوکراین به خوبی پیش رفته است.

«پترو پورشنکو» رئیس‌جمهوری اوکراین در دیدار با کورتز درباره تقویت ظرفیت‌های تکنیکی هئیت ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در نظارت بر منطقه جنگ زده «دونباس» برای برقراری آتش‌بس و اجرای توافقات مینسک گفتگو کرد.

در این دیدار رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد: اجرای آتش‌بس در منطقه دونباس نیازمند همکاری همه جانبه سازمان امنیت و همکاری در اروپا است.

کورتز پس از اوکراین راهی روسیه شده و با مقامات این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.