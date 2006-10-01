گزارش پليس راه از نقايص فني خودروها به كميسيون صنايع و معادن مجلس

سرهنگ سيد هادي هاشمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: اين گزارش در راستاي تغيير وضع موجود و نيز رفع نواقص فني در برخي از خودروهاي توليد داخل بوده و هيچگونه غرض ورزي نسبت به زير سئوال بردن عملكرد كارخانجات داخلي توليد خودرو از سوي پليس راه ناجا وجود ندارد.

وي گفت: پس از بررسي اين گزارش در كميسيون صنايع و معادن مجلس و تحقيق و تحفص مجلس ، موارد مطروحه از سوي صاحبان كارخانه هاي توليدكننده خودروهاي مورد نظر بايد نسبت به رفع اين نواقص اقدام كنند در غير اين صورت از طريق راهكارهاي قانوني با آنها برخورد جدي صورت خواهد پذيرفت كما اينكه پيش از اين نيز از سوي دادستاني كل كشور اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است.

سرپرست پليس راه ناجا ، برقراري امنيت در راه هاي كشور و حفاظت از جان انسان ها را مهم ترين تكليف پرسنل پليس راه عنوان كرد و گفت: با توجه به رشد قابل ملاحظه آمار تصادفات به وقوع پيوسته و ميزان كشته ها و مجروحان ناشي از حريق و تصادفات در برخي از خودروهاي توليد داخل بايد فكر اساسي از سوي مسئولان مربوطه در بخش صنعت براي كاهش اينگونه آمارها انديشيده شود.