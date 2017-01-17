تفکر هاشمی ماندگار خواهد بود/ الگوسازی مهمترین ثمره انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز بعداز ظهر سه شنبه در آئین بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان با بیان اینکه خناسان نتوانستند میان دوستی و عهد آیت الله هاشمی رفسنجانی با مقام معظم رهبری جدایی بیندازند، افزود: این عالم مجاهد شخصیتی وارسته، تاثیر گذار و برجسته در تاریخ انقلاب اسلامی بود.

وی آیت الله هاشمی را شخصیتی بین المللی دانست و تصریح کرد: همگان از آثار وجودی ایشان بهره بردند و برکات تلاش آن بزرگوار همچنان پایدار خواهد بود.

راه و تفکر هاشمی همچنان پایدار و استوار خواهد بود

استاندار سمنان با بیان اینکه هاشمی از میان ما رفت اما راه و تفکر وی همچنان پایدار و استوار خواهد بود، افزود: بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب «به هر جا که بنگریم آثار وجودی و برکات تلاش مرحوم هاشمی رفسنجانی مشهود است».

خباز با اشاره به ویژگی های مرحوم هاشمی رفسنجانی و خدمات وی در طول تاریخ انقلاب اسلامی، گفت: دین مبین اسلام، انقلاب اسلامی و اعتدال خط قرمز آن مرحوم بود.

وی ضمن بیان اینکه آیت الله هاشمی با افراط گری مخالف بود و به هیچ عنوان اجازه نمی داد مسیر انقلاب به جریان انحرافی کشیده شود، ابراز داشت: این ویژگی بارز از آن مرحوم یکی از وزنه های انقلاب اسلامی ساخته بود که مورد احترام تمام افراد در هر طیف و گروهی بود.

هاشمی در هر منصبی به انقلاب اسلامی خدمت کرد

مقام عالی دولت در استان سمنان افزود: علاوه بر اقبال آیت الله هاشمی رفسنجانی در داخل درباره آن مرحوم باید گفت که وی شخصیتی بین المللی قلمداد می شد که همیشه مورد احترام شخصیت های مختلف جهان قرار می گرفت که نمونه آن برگزاری مراسم یک دقیقه سکوت در بسیاری مجامع و جلسات سازمان های بین المللی بود که طی هفته گذشته شکل گرفت.

خباز با اشاره به ارسال پیام هایی از سران، مسئولان و شخصیت های بین المللی درباره وفات آیت الله هاشمی، ابراز داشت: این امر نشانه ظرفیت های بالای آن مرحوم و همچنین وجهه وی در مجامع بین اللمللی بود که برای نظام اسلامی همواره راهگشا محسوب می شد.

وی با بیان اینکه هاشمی در هر منصبی به انقلاب اسلامی خدمت کرد، گفت: مگر می توان ۵۴سال یار و دوست صمیمی رهبر معظم انقلاب اسلامی را فراموش کرد، این ریشه دوستی و آشنایی حاکی از تمام مسائل شخصیت آن مرحوم است.

استاندار سمنان افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی همیشه در راه استقلال، سازندگی و آبادانی کشور فداکاری و استقامت مثال زدنی داشت که می بایست مورد عنایت و الگو پذیری نسل جدید مسئولان کشور باشد.