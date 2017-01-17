روسیه آماده همکاری با آمریکا و ناتو برای مقابله با تروریسم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری سالانه خود گفت: مسکو آماده همکاری توأم با احترام با واشنگتن، اتحادیه اروپا و ناتو برای مقابله با تهدیدات تروریسم است.

وی در ادامه با تاکید بر این مسئله که چنین همکاریهایی باید بدون تحمیل فشار بر منافع خارجی طرفین و متحدانشان صورت بگیرد، افزود: این نوع نگاه ما برای همکاری با طرفینمان در سرتاسر جهان است و روسیه از همکاری هر کشوری علیه تروریسم استقبال می کند.

لاوروف سپس گفت: ما به دنبال ایجاد روابطی نزدیکتر با کسانی هستیم که آمادگی همکاری متقابل بر اساس همکاریهای مفید دوجانبه، احترام به یکدیگر و تعادل در حفظ منافع طرفین را در نظر بگیرند.

وزیر خارجه روسیه در بخش دیگر سخنان خود گفت: آینده روابط کرملین با کاخ سفید پس از آنکه دولت جدید در آمریکا زمام امور را در دست بگیرد مشخص خواهد شد.

وی در ادامه با اعلام این مطلب که من وارد مسائل تند گرایانه نخواهم شد، افزود: ما واقع گرا بوده و البته در حال پیگیری رفتارهای هیئت انتقالی ریاست جمهوری آمریکا هستیم.

لاوروف سپس ادامه داد: جامعه سیاسی و رسانه ای مدام در حال انتشار اخباری هستند که برخی از آنها سرشار از اندیشه هایی توأم با هیجان و برخی دیگر بر این باورند که چیزی دستخوش تغییر نخواهد شد.

وزیر خارجه روسیه با تاکید بر این مسئله که اظهار نظر در باره روابط آینده دو کشور در حال حاضر عاقلانه به نظر نمی رسد، گفت: موضوع روابط فیمابین ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای جهان فقط زمانی مشخص خواهد شد که تمام اشخاص در دولت جدید این کشور تعیین شده و فعالیت رسمی آنها شروع شود.