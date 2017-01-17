حاکمیت اسلام برجهان یکی از مهمترین اهداف شهدا بوده است

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی امروز سه شنبه در یادواره سرداران و شهدای ۲۸ دی ماه سال ۶۵ سنندج که در سالن شهدای گمنام این شهر برگزارشد، گفت: شهدا به دلیل بالابودن جایگاه آنها نزد خداوند متعال هر درخواستی داشته باشند هیچ گاه رد نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پاداشی که به شهدا عطا می شود متفاوت از سایر پاداش هااست، بیان کرد: شهید با اولین قطه خونش تمامی خطاهایش نزد پروردگار آمرزیده می شود و خداوند از آنها چشم پوشی می کند.

وی عنوان کرد: برای کسانی که در راه خدا جهاد می کنند لذت بخش ترین مسئله در زندگی مرگ و لقاء الله است و آنها جزو کسانی هستند که عذاب قبر نخواهند داشت.

نماینده ولی فقیه درکردستان با اشاره به اینکه اجر و ارزش کار شهدا هیچوقت به فراموشی سپرده نمی شود، بیان کرد: خونی که شهدا در راه نظام دادند پشتوانه نظام و انقلاب است و به برکت خون شهدا است که دشمنان نمی توانند آسیبی به نظام وارد کنند.

آیت الله حسینی شاهرودی اضافه کرد: نظام ما به برکت خون شهدا روز به روز عزتمندتر و مقتدر تر می شود و دشمنان هیچ گاه جرات ندارند نگاه کج به کشورمان کنند.

وی به مشکلات متعدد کشور در دوران ابتدای انقلاب اشاره کرد و افزود: کشور ما در ابتدای انقلاب شرایط سختی داشت و در دوران جنگ هواپیماهای دشمن آزادانه بر روی شهر ها پرواز می کردند.

وی عنوان کرد: کشور ما به مدد الهی به چنان اقتداری رسیده است که اگر در آسمان ایران کوچکترین تحرکی صورت گیرد حتی اگر به اشتباه باشد سریعا پاسخ داده می شود زیرا آسمان ایران امن ترین آسمان ها است.

وی بیان کرد: نه تنها آسمان ایران امن است بلکه هر جایی که ایران حضور داشته باشد امن خواهد بود ودشمنان از این موضوع واهمه دارند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان یکی از مهمترین اهداف شهدا را حاکمیت اسلام بر جهان ذکر کرد و اظهارداشت: قطعا راه شهدا پررهروتر و قدرتمند تر ادامه خواهد یافت.

گفتنی است، در این مراسم از کتابی با عنوان دی ماه خونین که حاوی زندگینامه شهدای ۲۸ دی سال ۶۵ سنندج است توسط قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و نماینده ولی فقیه در کردستان رونمایی شد و در پایان تعدادی از خانواده های شهدای ۲۸ دی سنندج تجلیل شدند.