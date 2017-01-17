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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۴۳

از ۱۵ بهمن لازم الاجرا است؛

جزئیات بخشنامه صادراتی گمرک/الزام دوراظهاری صادرات به ثبت فاکتور

جزئیات بخشنامه صادراتی گمرک/الزام دوراظهاری صادرات به ثبت فاکتور

از پانزدهم بهمن ماه سال جاری، دوراظهاری صادرات منوط به ثبت فاکتور فروش الکترونیکی در سامانه فاکتور به آدرس www.factor.irica.co است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کنفدارسیون صادرات ایران، گمرک ایران در بخشنامه ای اعلام کرد: از پانزدهم بهمن ماه امسال، دوراظهاری صادرات منوط به ثبت فاکتور الکترونیکی در سامانه فاکتور است.

در بخشنامه ای که مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران به ناظران گمرکات استان‌ها ابلاغ کرده است، عنوان شده که صادرکنندگان باید از این تاریخ به بعد، نسبت به ثبت نام و ثبت فاکتور در سامانه فاکتور به آدرس www.factor.irica.co اقدام نمایند.

متن کامل بخشنامه گمرک به شرح زیر است:

ناظران محترم گمرکات استانها

مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

با سلام و احترام

با توجه به اینکه بر اساس مفاد بند ۴ صورتجلسه مشترک مورخ ۱۰/۱۰/۹۵ این دفتر با دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، از مورخ ۱۵/۱۱/۹۵ دوراظهاری صادرات منوط به ثبت فاکتور فروش الکترونیکی در سامانه فاکتور است، خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی، به کلیه صادرکنندگان اعلام شود تا در اسرع وقت، نسبت به ثبت نام و سپس ثبت فاکتور در سامانه فاکتور به آدرس www.factor.irica.co اقدام نمایند.

عبدالرضا غلامی

مدیرکل صادرات

کد مطلب 3879674

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