به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا ملکشاهی راد با بیان اینکه واگذاری باغ وحش کاسیت خرم آباد به شهرداری تاثیر زیادی در بهبود وضعیت آن دارد، بر لزوم واگذاری سریع تر این باغ وحش به شهرداری تاکید کرد و اظهار داشت: متاسفانه این باغ وحش وضعیت مناسبی نداشته و پارامترهای لازم از لحاظ تغذیه، بهداشت، فضا و سایر استانداردها هم در آن رعایت نشده است.

وی با یادآوری اینکه باغ وحش ها و مراکز نگهداری از حیوانات باید مجوزهای زیست محیطی را اخذ و حقوق حیوانات را رعایت کنند، افزود: باغ وحش نباید اسارت‌گاهی برای حیوانات باشد بلکه باید استانداردهای خدمات دامپزشکی، نوع تغذیه، نحوه نگهداری و اندازه قفس‌ها در این مراکز توجه شده و حقوق حیوانات در آن رعایت شود.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهتر است باغ وحش های کشور به ویژه «کاسیت» خرم آباد به بخش خصوصی واگذار شوند، یادآور شد: واگذاری باغ وحش ها به بخش خصوصی در بهبود وضعیت این مراکز تاثیر بسزائی دارد زیرا مراکز دولتی از پس تامین هزینه های آنها بر نمی آیند.

ملکشاهی با تاکید بر ضرورت استانداردسازی باغ وحش خرم آباد، گفت: هر دستگاهی که بخواهد مسئولیت این باغ وحش را بر عهده گیرد ما از آن حمایت خواهیم کرد و البته در این رابطه ورود کرده و نشستی را با مسئولان مربوطه خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی خرم آباد تجربه مناسبی در رابطه با باغ وحش ندارد، گفت: به صورت جدی نیاز است دستگاهی وظیفه نگهداری از باغ وحش کاسیت خرم آباد را بر عهده بگیرد که از نگهداری باغ وحش ها آگاهی و علم کافی داشته و بتواند نسبت به بهبود وضعیت آن اقدام کند.