تک تک امتیازات بازی ها مهم است/ بازی سختی برابر ماشین سازی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آقایی ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران در نشست خبری قبل از بازی گسترش فولاد با ماشین سازی تبریز گفت: بازی سختی برابر ماشین سازی داریم ولی باید بهترین نتیجه رو بگیریم و خود را به رده های بالای جدول برسانیم.

وی سپس در خصوص عدم حضور کمالوند سرمربی تیم گسترش فولاد در نشست خبری گفت: وی در تمرین تیم حضور داشت و نتوانست در نشست خبری قبل از بازی شرکت کند.

آقایی با بیان اینکه بازی های لیگ این شرایط را دارد که تمام امتیازات مهم است، ادامه داد: فردا بازی مهمی داریم و تمام تلاش خود را می کنیم تا بهترین نتیجه را کسب کنیم. ما فردا برای پیروزی و کسب سه امتیاز به میدان می رویم.

مربی گسترش فولاد همچنین در خصوص تیم ماشین سازی گفت: تیم ماشین سازی کادر فنی خود را تغییر داده و فردا بازی سختی داریم.

آقایی با اشاره به اینکه هفته پیش برابر پیکان یک امتیاز خوب و ارزشمندی کسب کردیم، افزود: در روزهای گذشته تمرینات خوبی برگزار کرده ایم و بازیکنان گسترش فولاد آماده بازی فردا هستند و ما فقط به سه امتیاز فکر می کنیم.

وی در خصوص محرومان و مصدومان تیمش گفت: شیمبا مصدوم است و به بازی فردا به احتمال فراوان نمی رسد. البته شاید هم فردا صبح وضعیت فرق کند و از وی استفاده کنیم.