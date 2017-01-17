به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پیش از دیدار فردای تیمش برابر ذوب آهن در هفته هفدهم لیگ برتر، گفت: ما باید در یک بازی خانگی به مصاف ذوب آهنی برویم که یک باشگاه بسیار خوب است و فاکتورهای مثبت زیادی دارد. ذوب آهن تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه است و نفراتخوبی مانند مهدی رجب زاده را در ترکیب تیمش دارد. این تیم سال گذشته و امسال نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا بوده و تیم قابل احترامی است. این موفقیت های ذوب آهن حاصل تلاش مجموعه خوب آنها است.

وی افزود: ما هفته گذشته برابر پرسپولیس در عین شایستگی بازی را واگذار کردیم و می خواهیم شرایط فعلی را با یک یا دو پیروزی تغییر دهیم و روی دور امتیازگیری بیافتیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در رابطه با خریدهای این تیم تصریح کرد: ما بازیکنان باسابقه و باتجربه و ملی پوش را جذب کردیم. البته این بازیکنانی که جذب کردیم بازی پیش از پرسپولیس در ترکیب ما نداشتند و حتی در بازی تدارکاتی هم به میدان نرفتند. امیدوارم که این بازیکنان در ادامه بتوانند کمک بیشتری به ما کنند.

وی تصریح کرد: تفاوت ما با تیم هایی که در جدول رده بندی بالاتر از ما قرار دارند، این است که آنها مهاجم گلزن دارند و توانسته‌اند تا به خوبی از موقعیت هایشان استفاده کنند که تیم ما این شاخصه را ندارد. از طرفی ما حسن زاده را در ابتدای فصل به تیم اضافه کردیم که بتواند این مشکل را حل کند که اینگونه نشد.

فرکی افزود: ما جا برای بازیکن داریم، اما باید حساسیت را در اینباره در دستور کار قرار دهیم؛ زیرا مهاجم داخلی مناسب در حال حاضر وجود ندارد و باید بازیکن خارجی جذب کنیم. بازیکن هم باید بیاید با ما تمرین کند تا ما در جذب آن اشتباه نداشته باشیم و تنها هدفمان این است که بتواند مشکل گلزنی ما را حل کند.

سرمربی تیم فوتبال سایپا اضافه کرد: باشگاه مانعی برای جذب بازیکن از نظر مالی ندارد و مهمترین موضوع کیفیت مهاجمی است که می خواهد به ما اضافه شود. بیش از خصوصیات فنی و تکنیکی بازیکن برای ما مهمترین موضوع این است که او یک گلزن باشد و بتواند برای تیم ما گلزنی کند. ما مهاجمی مانند منشا می خواهیم که بتواند نظرها را جلب کند.

وی در رابطه با وضعیت مهدی ترابی گفت: پزشکان تیم به ما گفتند او شنبه گچ پایش را باز می کند و او در این مدت تمریناتش را با همان شرایط پیگیری کرده است و تنها ۴-۵ روز پس از اینکه گچ پایش را باز کند، می تواند تمرین کند.

فرکی در رابطه با مشکل برانکو و کی روش تصریح کرد: هر دوی آنها مربیان قابل احترامی هستند؛ کی روش به عنوان سرمربی تیم ملی من برایش احترام قائلم و برانکو هم مربی باشخصیتی است که در این سال ها زحماتی کشیده است. هر دوی این مربیان برای موفقیت تیم هایشان می جنگند. برانکو تیمش در لیگ قهرمانان آسیا بازی دارد و به نوعی نماینده ایران است، اما در مجموع می‌توانم بگویم این اتفاقات به نفع فوتبال ما نیست.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در پایان اظهار کرد: من در یکی از روزنامه ها تیتری دیدم در رابطه با اینکه فرکی با بزرگترهای تیمش مشکل دارد. شما خبرنگاران هنگامی که می خواهید بازیکنی مانند رجب زاده و یا غلامرضا عنایتی را بررسی کنید، ابتدا به عملکردش دقت دارید و سپس به سن و سالش ولی در تیم ما یکسری بازیکن هستند که سی و دو، سه سال سن دارند و عملکردشان نیز راضی‌کننده نیست. وقتی یک بازیکن با سن بالا بازدهی لازم را ندارد، ما نمی دانیم که چقدر برای تیم ما مفید است. من اجازه نمی‌دهم که بازیکنی صرفا برای جذب درآمد در تیم ما وجود داشته باشد؛ همانطور که در سپاهان هم من این اجازه را ندادم. چرا شما خبرنگاران به بازیکنان جوانمان اهمیت نمی دهید؟ ما انتظار داریم که به جوانانمان بیشتر پرداخته شود و مصاحبه از آنها کار کنید تا اینکه بازیکنی که اینستاگرام با دنبال‌کننده‌های بالایی داشته باشد.