ادارات اردبیل سهمیه استخدامی ایثارگران را رعایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم صدقیان ظهر سه‌شنبه در جلسه امور ایثارگران اردبیل تصریح کرد: به عنوان مثال یکی از ادارات ۵۱ نفر نیروی کار دارد که مشخص شد فقط دو نفر از خانواده شهدا هستند.

وی افزود: استان اردبیل سه هزار و ۶۰۰ شهید دارد و در حال حاضر اشتغال یکی از دغدغه‌های جدی خانواده شهدا است بطوریکه انتظار می‌رود ادارات به این دغدغه مطابق قانون پاسخ گویند.

مشاور استاندار اردبیل در امور ایثارگران با اشاره به اینکه استخدامی در برنامه ششم توسعه از ۲۵ درصد جانبازی به ۱۵ درصد افزایش یافته است، ابراز امیدواری کرد این مهم بتواند بخشی از دغدغه اشتغال ایثارگران در طول برنامه ششم را رفع کند.

صدقیان از جمله دیگر قوانین حمایتی پیش‌بینی شده در برنامه ششم را تأمین هزینه‌های درمانی عروس و نوه شهیدی که در دستگاه دولتی فرزند وی مشغول به کار است، عنوان کرد و افزود: امید می‌رود با توجه به ابلاغ آن این قانون در ادارات استان اجرایی شود.

وی افزود: علاوه بر این پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه حقوقی برای خواهران شهیدی که دچار مشکل مالی و بدون حامی مالی هستند تعیین شود.

مشاور استاندار اردبیل در امور ایثارگران به فعال‌سازی جلسات مرتبط با امور ایثارگران و خانواده شهدا طی سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: از جمله جلسات مناسب‌سازی فعال شده و نظام مهندسی ساختمان استان ملزم شده است به اداراتی که ساختمان با مؤلفه‌های مناسب‌سازی ندارند، پایان کار ندهد.

صدقیان به مناسب‌سازی آرامستان های ججین، قاسمیه و علی آباد نیز اشاره کرد و گفت: مناسب‌سازی و هم‌سطح سازی آرامستان های بهشت فاطمه و خاتم‌النبیین نیز در دستور کار است.

وی همچنین به بهره‌برداری از موزه دفاع مقدس تا دو سال آینده اشاره کرد و گفتن: احداث این موزه مدت‌ها است در منطقه نمونه گردشگری شورابیل پیش‌بینی شده اما با پیگیری‌ها پروژه سرعت گرفته است.