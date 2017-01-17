۱۸ نقطه سنندج در ۲۸ دی ماه سال ۶۵ آماج حمله هوایی دشمن قرارگرفت

به گزارش خبرنگارمهر، محمد سلیمانی امروز سه شنبه در یادواره سرداران و شهدای ۲۸ دی ماه سال ۶۵ سنندج که در سالن شهدای گمنام این شهر برگزارشد، ضمن گرامیداشت یادوخاطره شهدای انقلاب به ویژه شهدای بمباران ۲۸ دی سنندج گفت: در این تاریخ ۱۸ نقطه شهر سنندج که بیشتر مناطق مسکونی و پرجمعیت بودند، مورد حمله هوایی رژیم بعث عراق قرارگرفت.

وی عنوان کرد: در این حادثه ۲۲۰ نفر از مردم سنندج که بیشتر آنها زنان و کودکان بودند مظلومانه به خاک وخون کشیده شدند و بیش از ۱۲۳ نفر هم به مقام جانبازی نائل آمدند.

وی اظهارداشت: دشمن در آن سال ها وقتی دید توان مواجه شدن با رزمندگان سپاه اسلام را ندارد مردم بی دفاع را مورد حمله قرار داد.

مدیرکل بنیاد شهید وامورایثارگران کردستان اضافه کرد: در سال ۶۵ بعد از موفقیت رزمندگان سپاه اسلام در عملیات کربلای پنج، رژیم بعث عراق اقدام به بمباران سنندج و قروه کرد.

سلیمانی ادامه داد: تاریخ همیشه با افتخار از فداکاری و شجاعت مردم غیور ایران اسلامی به ویژه مردم ولایت مدار کردستان حکایت خواهد کرد.

وی یادآورشد: در راستای زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای واقعه ۲۸ دی در استان فعالیت هایی از جمله نامگذاری اماکنی با نام شهدای ۲۸ دی، نامگذاری چندین مکان آموزشی و بهداشتی با نام این شهدا و همچنین نامگذاری بسیاری از کوچه های محل سکونت آنان با نام شهدا بصورت خاص انجام شده است.

گفتنی است، در این مراسم از کتابی با عنوان دی ماه خونین که حاوی زندگینامه شهدای ۲۸ دی سال ۶۵ سنندج است توسط قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و نماینده ولی فقیه در کردستان رونمایی شد و در پایان تعدادی از خانواده های شهدای ۲۸ دی سنندج تجلیل شدند.