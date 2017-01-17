به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قزوین؛ مسعود نصرتی در دیدار با سید سعید شاهرخی، معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین که با حضور جمعی از مدیران ارشد شهرداری قزوین در سالن جلسات حوزه معاونت سیاسی و امنیتی برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت شهرداریها به لحاظ مالی تقریباً برابر است، درعینحال تفاوتهایی وجود دارد که برخی شهرداریها برای اجرای پروژههای بزرگ شهری فقط از بودجه دولتی استفاده میکنند.
نصرتی عنوان کرد: البته شهرداری قزوین با وجود اینکه بسیاری از شهرداریها تنها به دنبال حفظ و نگهداری از تأسیسات شهری هستند، با جلب سرمایهگذاران مختلف، پروژههای مهمی را برای توسعه شهر به اجرا درآورده است
وی ادامه داد: اکنون احداث دو تقاطع غیرهمسطح در حال نهایی شدن است و احداث یک هتل نیز در تقاطع ولیعصر(عج) بهزودی تعیین تکلیف و به یک سرمایهگذار سپرده میشود.
شهردار قزوین اعلام کرد: جمعیت شهر قزوین با احتساب نواحی منفصل شهری حدود ۴۳۰ هزار نفر و بودجه نقدی شهرداری نیز ۵۰۰ میلیارد تومان است.
نصرتی با اشاره به اقدامات شهرداری قزوین در حوزه مرمت آثار میراثی به مرمت احیای سعدالسلطنه و برخی تک بناهای تاریخی اشاره کرد و افزود: استان قزوین دارای سایت ۱۱۰ هکتاری مرکز دفن زباله و لندفیل است و مرکز کنترل ترافیک مجهزی نیز در شهرداری وجود دارد.
وی اظهار کرد: بوستان ملی باراجین امسال با اختصاص ۲۰ میلیارد تومان مصوبه توسعه مییابد.
شهرداری قزوین اضافه کرد: دبیرخانه مجمع جهانی شهرهای اسلامی و مجمع جهانی شهرهای راه ابریشم بهعنوان دو ظرفیت مهم برای گردشگری در شهر قزوین است و هرساله شهرداری متولی برگزاری برنامههای بزرگ فرهنگی در شهر است.
نصرتی گفت: معتقدم نسبت به ظرفیتهای شهر قزوین غفلت شده است و با توجه به اینهمه آثار طبیعی و تاریخی در جایگاه خودش قرار ندارد و مدیریت شهری قزوین در حوزه اختصاصی خود اقدامات مهمی برای توسعه شهر صورت داده است ولی باید تلاشهای بیشتری و هماهنگتری صورت گیرد.
وی تصریح کرد: با شعار مدیریت متحد شهری، نگذاشتیم شهرداری سیاسی عمل کند و به دنبال حل مشکلات برای رفاه بیشتر شهروندان هستیم.
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