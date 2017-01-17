برنامه ششم اجازه جذب ۶۵میلیارد دلار منابع خارجی را به دولت می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدخدابخشی درخصوص سرمایه گذاری خارجی در برنامه ششم اظهار داشت: برای تحقق اهداف برنامه پیش بینی شده که ۱۵.۵ درصد از منابع مورد نیاز سرمایه گذاری از محل سرمایه گذاری خارجی به اشکال مختلف در قالب فاینانس، مشارکت مستقیم و یا قرار دادهای مشارکت خارجی تامین شود.

وی با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در برنامه ششم توسعه در رابطه با سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است، افزود: در یکی از احکامی که در برنامه ششم توسعه گنجانده شده به دولت اجازه می دهد که بتواند مجموعا ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی را جذب کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه تصریح کرد: مجلس در برنامه پنج ساله توسعه کشور، این اجازه را صادر کرده و اجرای این موضوع به دولت برمی گردد که تلاش کند و با استفاده از مجوزی که گرفته منابعی که نیاز دارد را برای تحقق اهداف برنامه جذب کند.