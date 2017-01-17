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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۴۱

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی:

نگاه امروز ما به بخش کشاورزی نگاه درستی نیست

نگاه امروز ما به بخش کشاورزی نگاه درستی نیست

زنجان- نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه امروز ما به بخش کشاورزی نگاه درستی نیست چرا که جهان امروز جهان علم است و باید با علم کشور را مدیریت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی وقف چی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، گفت: ما هر چه داریم از کشاورزان است و کشاورزان ولی نعمتان است و از زحمات این قشر زحمتکش باید قدر دانی کرد.

وی اظهار کرد: نگاه امروز ما به بخش کشاورزی نگاه درستی نیست چرا که جهان امروز چهان علم است و باید با علم کشور را مدیریت کرد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه کشاورزی امروز کشور ما سنتی است و با مدح و ستایش کاری از پیش نمی رود و خیلی از تولید کنندگان در زنجان در زندان به سر می برند.

وقف چی تاکید کرد: متاسفانه تسهیلات اراه شده به کشاورزان کم است و این امر در بحث صادرات هم تاثیر خود را نشان می دهد.

وی افزود:  همانطور که جوانان در هشت سال دفاع مقدس اعتماد کرده و آنها را باور کردیم امروز هم باید جوانان را باور کنیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:  اعتماد به جوانان در بخشهای مختلف و به خصوث بخش کشاورزی باعث توسعه بهروری و اشتغال می شود.

وقف چی گفت: ما باید به نیروهای ارزشی و نیروی انسانی ارزش قایل شویم و بزرگترین چالش ما در کشور این است که جوانان را باور نداریم.

وی ابراز کرد:  بخش کشاورزی در اقتصاد حرف اول را می زند بنابراین با مدیریت و برنامه ریزی درست بخش کشاورزی را توسعه بدهیم و خوشبختانه ۹۰ درصد از مصوبات در بخش کشاورزی است.

کد مطلب 3879691

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