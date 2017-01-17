آیت الله رفسنجانی نماد مصلحت اندیشی سیاسی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، شهین ملاوردی پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: آیت الله هاشمی بنیانگذار ساختار امور زنان در کشور در سال ۶۸ بودند و ایشان در سال ۷۰ اولین حکم مشاور ئیس جمهور در امور زنان را صادر کردند.

ملاوردی اظهار داشت: این امر نقطه عطفی شد تا در برنامه سوم توسعه به زنان توجه بیشتری شود و توجه به حوزه و مسائل زنان وخانواده بیشتر شد.

وی با بیان اینکه در برنامه دوم توسعه نقش زنان بسیار کمرنگ بود، تصریح کرد: توجه به نقش زنان در جامعه در کشور مدیون نگاه روشن و باور آیت الله هاشمی (ره) در نظر و عمل است.

ملاوردی تصریح کرد: ایشان تاثیر گذارترین شخصیت سیاسی چهار دهه اخیر کشور و تاریخ معاصر کشور بود و امیدواریم که توفیق داشته باشیم در مسیری که پیش روی جامعه ما تحت تاثیر و دیدگاه های این شخصیت بزرگوار است قدمهای مصمم برداریم.

وی با بیان اینکه آیت الله هاشمی (ره) نماد واقعیت گرایی، مصلحت اندیشی، عقلانیت و عمل گرایی سیاسی بودند، گفت: این امر در پیامهایی که به مناسبت ارتحال ایشان از دیگر کشورها بود نیز کاملا مشخص است و آنها بر این امر اذعان داشتند.

ملاوردی تصریح کرد: امیدواریم که اتحاد و همبستگی که در مراسم تشییع این عالم گرانقدر مشاهده شد تداوم داشته و آشتی ملی و انسجام ملی تداوم یابد.

وی اظهار داشت: باتوجه به شرایط کشور در منطقه این اتحاد و انسجام باید تداوم یابد چرا که این امر مسیر توسعه وپیشرفت کشور را نیز به همراه دارد.

ملاوردی با اشاره به سخنان معاون اول رئیس جمهور در راستای شخصیت والای آیت الله هاشمی (ره) تصریح کرد: ایران یک قهرمان ملی، رهبری یک یاور بی بدیل و دولت پشتیبانی شجاع را از دست داد.