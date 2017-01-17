فیلم/ کلاهی برای خنک نگهداشتن کارگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قطر تصمیم دارد تا ۲۰۲۲ میلادی استادیومی برای برگزاری جام جهانی بسازد. اما کارکردن در گرمای طاقت فرسای قطر شرایط دشواری برای کارگران ایجاد کرده است. درهمین راستا محققان قطری مشغول ساخت کلاه ایمنی با قابلیت خنک کنندگی سر هستند.

البته در حال حاضر این کلاه ایمنی هنوز در مراحل آزمایش قرار دارد.

دکتر سعود عبدالعزیز عبد الغانی پروفسور مهندسی در دانشگاه قطر در این باره می گوید: برای خنک نگهداشتن بدن باید نسیمی عرق کارگران را تبخیر کند. ما از یک فن تک موتوره برای جذب هوا به داخل کلاه استفاده کردیم. همچنین کلاه ایمنی مجهز به یک شارژر است و به این ترتیب می توان در فضای بسته نیز از آن استفاده کرد. همچنین در کلاه از یک ماده خنک کننده استفاده کردیم که در دمای ۲۲ درجه سانتیگراد مایع می شود.

به گفته سازندگان این کلاه ایمنی، هنگامیکه مکانیسم خنک کنندگی به کار می افتد، دمای اطراف سر کارگر تا ۱۰ درجه سانتیگراد کاهش می دهد.

حدود پنج هزار کارگر در گرمای سوزان قطر مشغول به کار هستند. گاهی اوقات دمای صحرای دوحه حتی به ۵۰ درجه هم می رسد.

این کلاه های ایمنی در تابستان ۲۰۱۷ رونمایی می شود.