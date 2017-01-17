به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری صبح سه شنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان در سالن اجتماعات هنرستان امام رضا(ع)، با گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش اظهار داشت: اعضای شورا با همراهی و مشورت تلاش میکنند مسیر روشنتری برای تعلیم و تربیت در شهرستان فراهم کنند.
وی در ادامه افزود: این روزها کشور ما، استان و به ویژه شهرستان رفسنجان داغدار از دست دادن یکی از مؤثرترین افراد نظام مقدس جمهوری اسلامی است، فقدان آیتالله هاشمیرفسنجانی مصداق آیهای از قرآن است که میفرماید «وقتی عالمی از بین میرود، رخنه ای ایجاد می شود و ضایعهای اتفاق میافتد که پر کردن آن سخت است.
وی بیان داشت: از دست دادن شخصیتی مانند آیتالله هاشمیرفسنجانی مصیبتی جانسوز برای کشور و ملت ما و بهطور ویژه فراق یاری وفادار برای شخص مقام معظم رهبری و سیستم اجرایی و اداری کشور است.
فرماندار رفسنجان ادامه داد: این روزها بیشتر از هر زمانی شخصیت وجودی آیت الله هاشمی رفسنجانی را درک میکنیم و برای ما سبب افتخار است که این شهرستان چنین انسانی تربیت و به جهان تقدیم کرد و به عنوان یک انسان تاریخساز و تأثیرگذار ماندگار شد.
ملانوری عنوان کرد: دانشآموزان دقت کنند که آیتالله هاشمی رفسنجانی روزی دانشآموزی بود که از روستای بهرمان به قم رفت با شخصیت بزرگی مانند امام (ره) آشنا شد در جریان مبارزات انقلاب قرار گرفت و در زندانهای ساواک شکنجه شد. او فکر نمیکرد، قرار است، نماینده، وزیر، رئیسجمهور، رئیس مجمع و ... شود، اما عزم و اراده داشت.
وی با اشاره به شکنجههای آیتالله هاشمیرفسنجانی در زمان انقلاب، گفت: او شکنجه ها را با اعتقاد و انگیزه تحمل میکرد و برای رسیدن به هدف، انقلاب، امام و اسلام برایش ارزشمند بود و دعا میکرد که بر اعتقادش خدشهای وارد نشود.
فرماندار رفسنجان تصریح کرد: آیتالله هاشمیرفسنجانی به جایگاه و پست فکر نمیکرد و سایر مبارزان دوران انقلاب نیز همینگونه بودند، بنابراین امروز هاشمی برای من و شما الگو است، فردای این کشور و ما بستگی به عزم و اراده امروز دانشآموزان دارد.
ملانوری گفت: آیتالله هاشمی رفسنجانی شخصی بود که در دوران جوانی خود به مناطق مختلف میرفت و به تحقیق و پژوهش و تألیف میپرداخت و کتاب امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار و فلسطین را در همین دوره نوشت.
وی با بیان اینکه برای رفسنجان که چنین الگوی بزرگی دارد؛ شایسته نیست که دانشآموزان افت تحصیلی داشته باشند، تصریح کرد: دانشآموزان باید برای تحقیق و پژوهش و علماندوزی خارج از کتابهای درسی زمان بگذارند و با جدیت در این زمینه کار کنند و با همت شورای آموزش و پرورش، معلمان و مدیران در این راستا گام بردارند تا موفق شوند.
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