ادبیات گفتگوی دوره چهارم شورای شهر اردبیل ایده آل نیست

علیرضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: شورای شهر نمایندگان عموم مردم یک شهر است و تنها زمانی میتواند با اهداف خود دست یابد که تعهد، تجربه و تخصص در کنار یکدیگر در عملکرد شورا به کار گرفته شود.
وی افزود: هر چند شورای شهر اردبیل به نسبت دورههای دوم و سوم ادبیات گفتگوی بهتری به کار گرفته اما همچنان ایده آل نیست و انتظار میرود در دورههای بعد ادبیات گفتگوی شورا به مراتب ارتقا یابد.
عضو شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص کم و کیف جلسات شورای شهر نیز افزود: هر چند به لحاظ کمی جلسات کافی و حتی مازاد است اما کیفیت جلسات مقبول نیست.
به گفته سلیمانی متأسفانه کیفیت نامطلوب جلسات در اغلب دستگاههای اجرایی استان مشاهده میشود و همین سطح از جلسات در شورا نیز مشاهده میشود.
وی با بیان اینکه جلسات شورا و بررسی مصوبات به مراتب میتواند کیفیتر از وضعیت فعلی باشد، ادامه داد: در برخی مواقع مشکلات خارج از اراده شورا است.
عضو شورای اسلامی شهر اردبیل افزود: به عنوان مثال برگشت تعداد قابلتوجهی از مصوبه از صحن علنی به کمیسیون به دلیل مشکلات قانونی است و چون قانون ایراداتی دارد این برگشتها حادث میشود.
نظر شما