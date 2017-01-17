شخصیت علمی و اخلاقی «آیت الله علامه ایازی(ره)» بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست از سلسله جلسات دفتر نشر معارف با نویسندگان و پژوهشگران (کتابخوان)، با محوریت «بررسی شخصیت علمی و اخلاقی آیت الله علامه شیخ ابوالحسن ایازی(ره)»، با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیل نیکزاد، استاد حوزه علمیه قم و جمعی از شاگردان معظم له در قم برگزار می شود. استاد حوزه علمیه قم و دیگر شاگردان معظم له در این نشست به موضوعاتی چون «زندگی، غعالیت ها و مبارزات آیت الله ایازی»، «ولایتمداری آیت الله ایازی»، «بررسی عملکرد حوزه علمیه رستمکلا و فعالیت های انقلابی آیت الله ایازی» و «آیت الله ایازی به روایت بزرگان حوزه» می پردازد و در ادامه به سئوالات حضار پاسخ خواهند گفت.

آشنایی با شخصیت آیت الله علامه ایازی(ره)

عالم ربانی، حضرت آیت اللّه شیخ ابوالحسن ایازی از چهره های برجسته دانش و تقوا در مازندران بود. ایشان در سال ۱۳۱۰ شمسی در رستمکلای بهشهر دیده به جهان گشود. پس از اتمام دوره دبستان، با ارشاد و هدایت پدر، به حوزه علمیه کوهستان که با مدیریت حضرت آیت اللّه کوهستانی اداره می شد، راه یافت و از محضر آن فقیه صمدانی، درس های علمی و عملی فراوانی گرفت. سپس برای ادامه تحصیل راهی حوزه علمیه قم گردید و با درک محضر چهره های پرآوازه علمی و اخلاقی قم مانند حضرات آیات بروجردی، شیخ مهدی مازندرانی، امام خمینی و علامه طباطبایی و برخورداری از فضای ملکوتی بارگاه حضرت فاطمه معصومه(س)، گام های بلندی در جهت ارتقای علمی و اخلاقی برداشت. ایشان پس از دوازده سال تحصیل و تهذیب نفس در حوزه علمیه قم، بنا به سفارش والد گرانقدر و استاد گرانمایه اش آیت اللّه کوهستانی، راه نجف اشرف را در پیش گرفت و از محضر بزرگانی چون آیات عظام سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی، سید محمود شاهرودی، میرزا باقر زنجانی و میرزا هاشم آملی بهره بردند.

مردم عالم دوست خطه مازندران به ویژه اهالی بهشهر و رستمکلا با درخواستهای مکرر خود از طریق حضرت آیت اللّه کوهستانی، خواهان عزیمت آیت اللّه ایازی به موطن خود شدند تا این که ایشان به امر بعضی اساتید در نجف، دعوت هموطنانش را پاسخ مثبت داده و با کوله باری از دانش و تقوا به زادگاه خویش مراجعت نمود. حضور آیت اللّه ایازی با استقبال بی نظیر مردم همراه بود و آثار و برکات علمی و معنوی بسیاری در منطقه داشت. مرحوم ایازی با تأسیس حوزه علمیه جعفریه در رستمکلا، تا اواخر عمر شریفشان، به تعلیم و تربیت طلاب و رشد و بالندگی آنها می اندیشید و خود را وقف این کار مهم کرده بود.

ویژگی های اخلاقی

آیت اللّه ایازی از معدود عالمانی بود که از علم و اخلاق، فقاهت و عرفان، مدیریت و مردمداری، بصیرت و آگاهی به نحو چشمگیری برخوردار بود و سیمای ملکوتی اش هر بیننده را به یاد خدا می انداخت. آن عالم وارسته یک عمر در خانه ای گلی و کوچک و ساده که آن را هم از پدر به ارث برده بود، زندگی کرد؛ این خانه به حسینیه شان متصل بود که محل ملاقات های مردمی ایشان بود و با گشاده رویی از مردم استقبال می کرد. هیچ وقت اجازه نمی داد درب منزلشان را ببندند.

مدافع ولایت فقیه و حامی رزمندگان دفاع مقدس

ایشان از مدافعان اصل ولایت فقیه بود و در سخنانش می فرمود: اگر ولایت فقیه را از این انقلاب بگیرند، این انقلاب از بین خواهد رفت و هیچ چیز برای آن باقی نخواهد ماند؛ و همیشه این جمله معروف خود را تکرار می کرد: «اصل همه اصل ها، در همه نسل ها ولایت فقیه است.» در همان سال های ۱۳۴۴ شمسی در جمع طلاب فرموده بود: «امروز تنها حلقوم آزاد در دنیا، حلقوم آقای خمینی است.» و در سال های اخیر و بعد از رحلت حضرت امام می فرمود: «شخصی که امروز در کشور قائمه است و نظام را حفظ می کند، مقام معظم رهبری (حضرت آیت اللّه خامنه ای) است.»

از امتیازات این عالم ربانی، آگاهی به اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه بود. از حضرت آیت اللّه جوادی آملی نقل شده است که فرموده اند: «مرحوم آیت اللّه ایازی از جهت فراست، در میان علما و مشاهیر، مردی کم نظیر بود.» طلاب حوزه علمیه آیت اللّه ایازی در طول جنگ تحمیلی در عملیات های مهمی شرکت کرده و بیش از پنجاه شهید تقدیم اسلام نمودند. با شهادت این عزیزان، استاد نیز با وجود ضعف و کهولت سنی، طاقت نیاورده و در برهه ای از زمان، عازم مناطق جنگی گردید و با ایراد سخنرانی در جمع رزمندگان، باعث دلگرمی و تقویت روحیه آنان گردید. این فقیه و عارف وارسته سرانجام در ۱۲ اسفند ۱۳۸۰ همزمان با دوم محرم الحرام به لقاءاللّه و سرای باقی شتافت.

آثار فراوانی نظیر یک دوره فقه معاملی در پنج دفتر، تقریرات درس خارج مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی (ره) که به عربی نوشته شده است، یک دوره اصول فقه در سه دفتر تقریر دروس خارج اصول آیت الله میرزا باقر زنجانی(ره) که به عربی نوشته شده است، دیوان اشعار فارسی، هدیه الانوار دیوان اشعار عربی که به اقتضاء از الفیه ابن مالک در قواعد زبان عربی سروده است و خود نیز آن را ترجمه کرده است، زندگینامه خود که شامل سه دفتر با شرح زندگی از دوران کودکی و خصوصیات محیط زندگی و ایام تحصیل از مازندران تا قم و تا نجف و سایر حوادث عبرت آموز زندگی است، از این عالم برجسته بر جای مانده است.

نشست «بررسی ابعاد شخصیتی آیت الله علامه ایازی(ره)» ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹ امروز سه شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۵ در فروشگاه پاتوق کتاب مرکزی قم (کوچه ۳۲ خیابان شهدا (صفائیه)) برگزار می‏ شود و حضور برای پژوهشگران، خبرنگاران و عموم مخاطبان آزاد است.