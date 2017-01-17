به گزارش خبرنگار مهر، اشوان خواننده موسیقی پاپ کشورمان دوشنبه شب ۲۷ دی ماه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران اولین اجرای زنده خود را به تهیه کنندگی رسول ترابی در قالب برگزاری جشنواره موسیقی فجر تجربه کرد.

این خواننده در کنسرت شب گذشته خود قطعاتی منتخب از آثار ش را برای علاقه مندان و طرفدارانش اجرا کرد که این اجراها با استقبال خوب مخاطبان همراه بود.

وی در این کنسرت با تشکر از رسول ترابی مدیر برنامه های خود گفت: تمام تلاش خود را انجام می دهیم که امشب شب خاطره سازی برای همه ما باشد. البته این توضیح را هم بدهم که ما تا دو ماه دیگر آلبوم را منتشر می کنیم اما در این مدت کنسرتی را در تهران برگزار نمی کنیم پس باید امشب انرژی لازم را برای این دو ماه ذخیره کنم.

اشوان در این کنسرت با اشاره به برگزاری تور کنسرت‌هایش در شهرهای مختلف گفت: ما در چند وقت اخیر در شهرهای مختلفی چون بندرعباس، رشت، گرگان، شیراز و... کنسرت داشتیم و لذت زیادی هم بردیم اما هیچ‌کجا مثل زادگاه آدم نمی‌شود و اجرا در شهر خودم لذت دیگری دارد.

قطعه‌های «هنوزم می شه»، «حواست نیست»، «بعد من»، «بگو دروغه»، «شمع ها رو روشن کن»، «تنها شدم»، «چرا گریه کردم»، «چه خوبه حالم» و «برگرد» و «بهت مریضم» هم آثاری بودند که در این کنسرت برای مخاطبان اجرا شد.



نیما رمضان رهبر ارکستر، نوازنده گیتار الکتریک، آرش سعیدی گیتاربیس، سعید شمس کیبورد، برنا شفیع‌زاده درامز، کیان ایرجی گیتار، مصطفی شعبانی ساکسیفون و ساسان هاشمی کیبورد و مهرداد داربوکا گروه اجرایی این کنسرت را تشکیل می دادند.