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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۲۰

هجدهمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی در خراسان‌شمالی برگزار می‌شود

هجدهمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی در خراسان‌شمالی برگزار می‌شود

بجنورد- معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش‌وپرورش خراسان‌شمالی گفت: جشنواره ملی هنرهای تجسمی تابستان سال آینده در استان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سعیدی پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران خراسان شمالی اظهار کرد: تاکنون ۱۷ دوره از جشنواره هنرهای تجسمی هنرجویان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای کشور در استان‌های مختلف برگزارشده و تابستان سال آینده در بجنورد برگزار می‌شود.

سعیدی افزود: این جشنواره با موضوعات نقاشی، گرافیک، صنایع‌دستی، نقشه‌کشی، طراحی دوخت، صنایع چوب و سرامیک و غیره برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: هنرجویان هنرستان‌ها می‌توانند از هفتم اسفندماه امسال برای شرکت در این جشنواره ثبت‌نام کنند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش‌وپرورش استان گفت: برای برگزاری باشکوه این جشنواره به همکاری تمام دستگاه‌های استان نیاز داریم.

سعیدی بابیان اینکه ۵۰ داور در این جشنواره حضور دارند تصریح کرد: در پایان این جشنواره از ۱۹۰ هنرجو و ۱۰ هنرآموز انتخاب و تجلیل می‌شود.

کد مطلب 3879709

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