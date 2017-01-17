به گزارش خبرنگار مهر، عباس سعیدی پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران خراسان شمالی اظهار کرد: تاکنون ۱۷ دوره از جشنواره هنرهای تجسمی هنرجویان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای کشور در استان‌های مختلف برگزارشده و تابستان سال آینده در بجنورد برگزار می‌شود.

سعیدی افزود: این جشنواره با موضوعات نقاشی، گرافیک، صنایع‌دستی، نقشه‌کشی، طراحی دوخت، صنایع چوب و سرامیک و غیره برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: هنرجویان هنرستان‌ها می‌توانند از هفتم اسفندماه امسال برای شرکت در این جشنواره ثبت‌نام کنند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش‌وپرورش استان گفت: برای برگزاری باشکوه این جشنواره به همکاری تمام دستگاه‌های استان نیاز داریم.

سعیدی بابیان اینکه ۵۰ داور در این جشنواره حضور دارند تصریح کرد: در پایان این جشنواره از ۱۹۰ هنرجو و ۱۰ هنرآموز انتخاب و تجلیل می‌شود.