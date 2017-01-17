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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

باید به سراغ روش های نوین آبیاری برویم

باید به سراغ روش های نوین آبیاری برویم

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: باید به سراغ روش های نوین آبیاری رفت تا به تبع آن بهره وری را افزایش و بازدهی را ارتقا داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از کشاورزان نمونه استان، افزود: روزی افراد را خداوند مشخص کرده و خداوند روزی رسان است.

وی اظهار کرد: رزاق بودن خداوند، کشاورزان به عنوان گنجینه های روی زمین و برکت سه ضلع مثلث فعالیت کشاورزی  است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت:خوشبختانه طی سه سال گذشته با رویکردی که دولت تدبیر و امید در پیش گرفت در بحث گندم به خود کفایی رسیدیم.

خاتمی به منابع آبی و خاکی استان زنجان اشاره کرد و گفت: مساله محدود بودن منابع آبی و خاکی به  جناح و حزب، و دولت ربطی ندارد و این محدودیت مساله ای غیر قابل انکار است.

وی با بیان اینکه باید به سراغ روش های نوین آبیاری رفت تا به تبع آن بهره وری را افزایش و بازدهی را ارتقا داد، افزود: وسعت سرزمینی ما محدود است و از ۲ هزار سال قبل سیستم بارندگی در  کشور دچار نوسان شده  و طی دوره بلند مدت بارش ها در سطح کشور  ۶۰ درصد  و در استان ۴۸ درصد کاهش یافته و امسال هم میزان بارش کاهش یافته است.  

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان  با بیان اینکه توسعه صنعت بحث غیر قابل اجتناب است، افزود: کرد:  در حال حاضر یکی از تهدیدهای موجود استفاده بیش از حد از کود و سموم است که علاوه بر از بین بردن کیفیت خاک سفره های زیر زمینی را آلوده می کند.

وی به توسعه آبیاری تحت فشار تاکید کردو گفت: باید به سمت روش های نوین آبیاری رفت تا به تبع بهره وری افزایش و بازدهی هم تقویت شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت:متاسفانه بخش اعظمی از منابع  ملی ما از بین رفته است و خاک و زمین را از زمین می بریم و باید کشاورزان نسبت به استفاده درست از منابع آگاه شوند.

خاتمی بر انتقال تجربیات کشاورزان نمونه و آموزش تاکید کرد و  افزود:خوشبختانه کشاورزان در استان زنجان در تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی خوب اقدام کردند و در این عرصه توان خود را نشان دادند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: کشاورزان در بحث پرداخت زکات بسیار مصصم هستند و تولید محصول زیاد کشاورزان زکات داردو باید این مهم محقق شود.

کد مطلب 3879711

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