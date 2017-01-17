برنامه ایران برای تولید محصول پتروشیمی از گازهای سمی

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه شاهدایی امروز در دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی و تکنولوژی‌های سبز برای آینده پایدار، با بیان اینکه قرار است در منطقه عسلویه گازهای مونواکسید کربن که به هوا فرستاده می‌شود را جمع آوری و با استفاده از آنها یک واحد اوره و آمونیاک احداث شود، گفت: با سازمان محیط زیست در حال امضا تفاهم نامه‌ای هستیم که پیوست آن، دارای تعریف حداقل ۲۰ پروژه بوده و این پروژه‌ها، با کمک دانشگاه ها اجرایی می شوند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه باید از نفت به عنوان بزرگترین سرمایه کشور نام برد، افزود: واقعیت این است که نفت و گاز، مهمترین رکن اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و امروز در جهت بهره‌برداری از منافع گاز، رتبه یک را در جهان داریم؛ اما در هر حال باید از این منابع درست بهره برداری کنیم.

معاون وزیر نفت با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در صنعت نفت و گاز، اظهار داشت: این ارزش افزوده با توسعه صنعت پتروشیمی به دست می‌آید و ناگزیریم برای ادامه حیات این کشور، به سمت توسعه این صنعت پیش برویم.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی هم دودکش و هم پساب دارد، اما باید آنها را اصلاح کنیم، بیان کرد: حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار، از اولویت اصلی و ضروری توسعه صنعت پتروشیمی بوده؛ البته در حال حاضر شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شده، ولی پایش‌های لازم از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با اشاره به اینکه در جهت اصلاح ساختار واحدهای قدیمی پتروشیمی اقدامات اساسی انجام شده، تبیین کرد: با توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، شرکت‌های پتروشیمی می‌توانند تکنولوژی مورد نیاز خود را در جهت اصلاح فرآیندها وارد کنند و در این راستا هم، قراردادهای خوبی منعقد شده است.

شاهدایی با اشاره به اینکه در جهت کاهش آلودگی هوا، بهبود فرآیندها در حوزه انرژی و در حوزه پساب صنعتی پروژه‌هایی در حال انجام است، تصریح کرد: کاهش مصرف انرژی در شرکت‌های پتروشیمی، در دستور کار قرار گرفته و تاکنون چند پروژه نیز اجرا شده و یا در حال اجرا هستند.

وی با تاکید بر این که تمام معضلات محیط زیستی بشر از کشف نفت آغاز شد، خاطرنشان کرد: تکنولوژی نیز روز به روز تغییر کرده است و تکنولوژی امروز واحدهای پتروشیمی، با نوع ۵۰ سال قبل خود متفاوت است؛ به گونه‌ای که برخی واحدها تکنولوژی خود را نسبت پنج سال گذشته نیز به روز کردند.