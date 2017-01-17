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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۰۸

«نسبیت خاص» راهی فرانسه شد

«نسبیت خاص» راهی فرانسه شد

نمایش «نسبیت خاص» نوشته بهار کاتوزی و کارگردانی سمانه زندی نژاد برای حضور در فستیوالی تئاتری راهی شهر مولوز فرانسه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «نسبیت خاص» به کارگردانی سمانه زندی نژاد برای حضور در فستیوال تئاتر La filature scene nationale راهی شهر مولوز فرانسه شده است. در این نمایش بهار کاتوزی به عنوان نویسنده و بازیگر حضور دارد.

مونولوگ برگزیده جشنواره مونولیو در این فستیوال در مجموعه ۴ اجرا در روزهای ۱۷ و ۱۸ ژانویه خواهد داشت.

این نمایش پیش از این با حضور در فستیوال تئاتر اشپکتیکل توانست برای دریافت ۲ جایزه ZKB و Acknowledgement  کاندیدا شد. از بین ۵۰ نمایش حاضر در این فستیوال، تنها ۱۳ اثر کاندیدای دریافت این جوایز بودند.

«نسبیت خاص» قرار است پس از اجراهای موفق خود در تور اروپایی، به زودی در تهران به اجرای عمومی برسد.

کد مطلب 3879715
فریبرز دارایی

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