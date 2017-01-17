«نسبیت خاص» راهی فرانسه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «نسبیت خاص» به کارگردانی سمانه زندی نژاد برای حضور در فستیوال تئاتر La filature scene nationale راهی شهر مولوز فرانسه شده است. در این نمایش بهار کاتوزی به عنوان نویسنده و بازیگر حضور دارد.

مونولوگ برگزیده جشنواره مونولیو در این فستیوال در مجموعه ۴ اجرا در روزهای ۱۷ و ۱۸ ژانویه خواهد داشت.

این نمایش پیش از این با حضور در فستیوال تئاتر اشپکتیکل توانست برای دریافت ۲ جایزه ZKB و Acknowledgement کاندیدا شد. از بین ۵۰ نمایش حاضر در این فستیوال، تنها ۱۳ اثر کاندیدای دریافت این جوایز بودند.

«نسبیت خاص» قرار است پس از اجراهای موفق خود در تور اروپایی، به زودی در تهران به اجرای عمومی برسد.