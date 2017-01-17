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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

رئیس بنیاد حمایت از کودکان سرطانی اردبیل به مهر خبر داد؛

اولین هتل آسایشگاه سالمندان اردبیل به همت خیرین احداث می‌شود

اولین هتل آسایشگاه سالمندان اردبیل به همت خیرین احداث می‌شود

اردبیل – رئیس بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و سرطانی استان اردبیل از راه‌اندازی اولین هتل آسایشگاه سالمندان استان به همت خیرین سلامت خبر داد.

جواد قرآن نویس در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: یکی از خیرین باغی در شش هکتار به بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و سرطانی استان واگذار کرده است.

وی افزود: در این باغ ۱۷ هزار اصله درخت وجود دارد و فضای مناسبی برای ایجاد هتل و آسایشگاه ویژه سالمندان فراهم‌شده است.

رئیس بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و سرطانی استان تأکید کرد: درصورتی‌که ادارات متولی مجوزهای لازم را تأمین کنند، خیرین آماده ساخت هتل آسایشگاهی مناسب و شایسته سالمندان استان هستند.

قرآن نویس با تأکید به ضرورت تکریم سالمندان اضافه کرد: بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و سرطانی تنها زمینه‌ای برای جلب مشارکت‌های خیرین را فراهم کرده و به واسطه این بنیاد خیرین می‌توانند کمک‌های خود را در مسیری که تمایل دارند هزینه کنند.

وی تأکید کرد: بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و سرطانی استان حمایت از ۳۲۵ دانش‌آموز، ۳۵ دانشجو و ۲۱۲ کودک مبتلا به سرطان را به عهده گرفته است.

به گفته رئیس بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و سرطانی استان هزینه‌های تحصیلی کودکان بی‌سرپرست و هزینه‌های درمانی کودکان سرطانی به کمک این بنیاد تأمین می‌شود.

کد مطلب 3879717
محمد میرزایی ناطق

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