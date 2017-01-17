جواد قرآن نویس در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: یکی از خیرین باغی در شش هکتار به بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و سرطانی استان واگذار کرده است.

وی افزود: در این باغ ۱۷ هزار اصله درخت وجود دارد و فضای مناسبی برای ایجاد هتل و آسایشگاه ویژه سالمندان فراهم‌شده است.

رئیس بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و سرطانی استان تأکید کرد: درصورتی‌که ادارات متولی مجوزهای لازم را تأمین کنند، خیرین آماده ساخت هتل آسایشگاهی مناسب و شایسته سالمندان استان هستند.

قرآن نویس با تأکید به ضرورت تکریم سالمندان اضافه کرد: بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و سرطانی تنها زمینه‌ای برای جلب مشارکت‌های خیرین را فراهم کرده و به واسطه این بنیاد خیرین می‌توانند کمک‌های خود را در مسیری که تمایل دارند هزینه کنند.

وی تأکید کرد: بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و سرطانی استان حمایت از ۳۲۵ دانش‌آموز، ۳۵ دانشجو و ۲۱۲ کودک مبتلا به سرطان را به عهده گرفته است.

به گفته رئیس بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و سرطانی استان هزینه‌های تحصیلی کودکان بی‌سرپرست و هزینه‌های درمانی کودکان سرطانی به کمک این بنیاد تأمین می‌شود.