به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه اجلاس گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، روز شنبه ۲ بهمن ماه (ساعت ۳۰: ۹ صبح) در حسینیه الزهرای (س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حضور و سخنرانی ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مسعود فکری، دبیر علمی همایش، محمد مهدی طهرانچی، رییس دانشگاه شهید بهشتی و رییس دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، مهدی محقق و نمایندگانی از اندیشمندان عرب برگزار خواهد شد.

در این اجلاس ۸۵ اندیشمند از کشورهای الجزایر، تونس، مصر، مراکش، سوریه، لبنان، عراق، اردن، کویت و عمان حضور دارند که در شش کمیسیون مختلف شامل: ظرفیت‌های علمی ایران و جهان عرب برای تعامل و گفت‌وگوی‌های فرهنگی، روابط فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب و نقش آن در گفت‌وگوی‌های فرهنگی، گفت‌وگوی‌های فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت، رسانه و نقش آن در گفت‌وگوی‌های فرهنگی ایران و عرب، جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گسترش تعامل و گفت‌وگوی‌های فرهنگی و همچنین جوانان ایران و جهان عرب و جایگاه آنان در گفت‌وگوی‌های فرهنگی در دانشگاه‌های شهید بهشتی، فردوسی مشهد، علامه طباطبایی، الزهرا (س)، امام خمینی(ره) قزوین و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار ‌می‌شود.

در نخستین اجلاس گفت‌وگوی فرهنگی ایران و جهان عرب تاکنون شش پیش‌نشست آن در کشورهای تونس، لبنان، قطر و ایران برگزار شده است.

نخستین اجلاس گفت‌وگوی فرهنگی ایران و جهان عرب به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از دوم تا چهارم بهمن ماه در شهرهای تهران، مشهد، قم و قزوین برگزار می‌شود

مراسم اختتامیه این اجلاس همگام با برنامه‌های فرهنگی مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷، روز دوشنبه ۴ بهمن در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود.

سید رضا صالحی‌امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد کافی، رییس دانشگاه فردوسی از سخنرانان مراسم اختتامیه این اجلاس خواهند بود.