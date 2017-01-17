جهاد در راه خدا مهمترین خصیصه آیت اله هاشمی رفسنجانی بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت اله علی محمدی تاکندی ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت آیت اله هاشمی رفسنجانی که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر کل منابع طبیعی استان، مدیر کل پشتیبانی امور دام استان، مدیر سازمان تعاون روستایی، معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی استان و دستگاههای وابسته برگزار شد اظهار کرد: آیت اله هاشمی در تمامی مراحل زندگی پرخیر و برکت خود تقوا را سرلوحه امور خود قرار داد و در تمامی شرایط بدی ها و خوبی هایی که به وی روا می شد به تقوا و پاکدامنی پایبند بود.

وی کسب علم و دانش را از ویژگی های علما و روحانیون برشمرد و تصریح کرد: آیت اله هاشمی رفسنجانی در طول دوران زندگی خود و بعد از پیروز انقلاب اسلامی همچنان در حال کسب علم و نوشتن کتاب بودند.

محمدی تاکندی جهاد و کوشش در راه خدا را از مهمترین ویژگی مومنان ذکر کرد و گفت: آیت اله هاشمی در طول عمر گرانبهای خود همواره در راه خدا جهاد کرد.