به گزارش خبرنگارمهر، جواد صادقلو عصر سه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره قرآن و عترت در شهرستان رامیان، به دغدغه های فرهنگی شهرستان اشاره کرد و گفت: برگزاری اینگونه جشنواره ها به کاهش مشکلات فرهنگی کمک شایانی کرده و از آنها حمایت می کنیم.

وی بیان کرد: امروزه دغدغه اصلی جامعه بحث آسیب های اجتماعی بوده که در فرهنگ ما تاثیر زیادی گذاشته است.

فرماندار شهرستان رامیان درادامه بر آگاهی بخشی به نسل جوان در خصوص آسیب های اجتماعی تاکید کرد وگفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی باید ۲۰ سال پیش به فکر آسیب های اجتماعی می بودیم.

وی خاطرنشان کرد: ابزارهای قرآنی، دینی و هنری می تواند به رفع مشکلات اجتماعی کمک شایانی کند.

صادقلو اظهار کرد: غرض ورزانی که رسانه هم دارند ناعادلانه برجام را نقد می کنند و مردم امروز در سالگرد توافقنامه بین المللی باید بدانند که برجام برکات زیادی داشته است.

وی افزود: در سال‌های گذشته آمریکا و متحدان بین المللی آن به بهانه فعالیت های هسته ای اجماع جهانی و تحریم های سخت علیه ایران اسلامی به راه انداختند تا توسط مشکلات اقتصادی کمر کشور را بشکنند.

فرماندار رامیان ادامه داد: در سالیان گذشته تورم ۴۶ درصدی را تجربه کردیم و رشد منفی ۲۰ درصدی صنعت را داشتیم و اگر آنها ادامه می یافت آیا می توانستیم امروز حقوق کارمندان و کارگران را بدهیم؟

وی تصریح کرد: سال ۲۰۱۷ میلادی سال غذا در برابر نفت بود و اگر برجام نبود امروز باید نفت خود را در برابر گرفتن دارو و غذا می دادیم که با برجام این توطئه شکست خورد.