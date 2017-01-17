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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۲۵

رئیس سازمان برنامه وبودجه کهگیلویه و بویراحمد:

جذب نامطلوب اسنادخزانه پروژه های استان را با مشکل مواجه می کند

جذب نامطلوب اسنادخزانه پروژه های استان را با مشکل مواجه می کند

یاسوج-رئیس سازمان برنامه وبودجه کهگیلویه و بویراحمد گفت:۶۷میلیارد تومان اسناد خرانه به استان تعلق گرفته که ازاین میزان تاکنون ۲۹ میلیارد آن جذب شده و این امر پروژه ها رابامشکل مواجه می کند .

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری استان که با حضور شهین‌دخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد، افزود: جذب نشدن ۴۰ میلیارد تومان اسناد خزانه استان تاسیس پروژه‌های عمرانی را با مشکل مواجه می کند.

وی با بیان اینکه پنجم بهمن ماه جاری آخرین فرصت تحویل مدارک اسناد خزانه به فرابورس است، اظهار داشت: دستگاه‌ها باید بدون توجه به دریافت نقدینگی نسبت به جذب اسناد خزانه اقدام کنند.

نوروزی تصریح کرد: برخی از نهادها همچون بنیاد مسکن و آب و فاضلاب استان اسناد خزانه را تکمیل کرده وتحویل داده اند و شهرداری باشت، میراث فرهنگی، ورزش و جوانان، صدا و سیما، و چند دستگاه دیگر نیز مدارک ‌خود را در این راستا تحویل دادند.

وی اظهار داشت: دادگستری، شهرداری، پارک علم و فناوری، میراث فرهنگی و جمعیت هلال‌احمر باید برای جذب اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهوری به استان اقدام کنند.

نوروزی یادآور شد: ۳۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان ابلاغ شده است.

کد مطلب 3879725

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