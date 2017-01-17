به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی رستمیان با یادآوری سخنان رئیس مجلس مبنی بر تاکیدات رهبری درخصوص توجه قوای سه گانه به انجام وظایف درحل آسیب های اجتماعی، اظهار داشت: برای حل آسیب های اجتماعی کمبود و خلاء قانونی وجود ندارد، بنابراین تنها مشکل موجود در مقابله با آسیب های اجتماعی نبود عزم جدی و ملی میان مسئولان است که البته مقام معظم رهبری به درستی به این موضوع یعنی عزم قوای ۳ گانه بر حل آسیب های اجتماعی اشاره و تاکید کردند.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تدبیر مسئولان در راستای رفع ناهنجاری های اجتماعی، افزود: متاسفانه درحال حاضر تداخل کاری میان دستگاه ها درحوزه آسیب های اجتماعی وجود دارد، به طوری که برخی اقدامات بر عهده سازمان بهزیستی، قسمتی در اختیار نیروی انتظامی و انجام بخشی از اقدامات نیز در اختیار وزارت کشور و شهرداری گذاشته شده است؛ اما درمرحله پاسخگویی هیچ کدام از دستگاه ها حرفی برای گفتن ندارند.

وی با انتقاد از اینکه جلسات میان مسئولان تنها برای ارائه گزارش برگزار می شود، تصریح کرد: متاسفانه در انجام وظایف و پاسخگویی هیچ دستگاهی مسئولیت پذیر نیست، بنابراین تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر همکاری و تعامل میان قوای سه گانه در راستای رفع خلاء ها است و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مسئولان در ۳ قوه باید در راستای کاهش آسیب های اجتماعی مسئولیت پذیر باشند؛ از این رو باید از طرح مسائل شعارگونه پرهیز و اقدامات عملیاتی انجام شود.

رستمیان با تاکید بر حل چالش آسیب های اجتماعی به دست همه مسئولان،گفت: تاکیدهای مقام معظم رهبری بر حل آسیب های اجتماعی برای همه فصل الخطاب است و در راستای توجه به فرمایش ایشان باید مصوبات مجلس دربرنامه ششم توسعه را در مسیر کاهش آسیب های اجتماعی اجرا کرد، بنابراین در این شرایط هیچ بهانه ای از سوی دستگاه ها برای بی توجهی به کاهش آسیب های اجتماعی پذیرفتنی نیست.

وی با یادآوری برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اجتماعی میان دستگاه های مرتبط با بحث آسیب های اجتماعی، افزود: نمایندگان کمیسیون اجتماعی به دنبال هماهنگی بیشتر میان دستگاه های هم عرض درحوزه آسیب های اجتماعی هستند، ضمن اینکه وظایف دستگاه ها به طور ویژه باید در این حوزه مشخص شود.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس از بعد نظارت خود در اجرای مصوبات برنامه ششم توسعه استفاده می کند، گفت: مجلس بی توجهی دستگاه ها درحوزه کاهش آسیب های اجتماعی را به مقام معظم رهبری و سران ۳ قوه گزارش می دهد، زیرا با عزم جدی مسئولان کاهش آسیب های اجتماعی امکان پذیر است، بنابراین مسئولان بهتر است به جای متهم کردن دستگاه و نهاد دیگر در این حوزه مسئولیت پذیر باشند.