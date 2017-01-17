لار از عکاس برجسته فرانسوی میزبانی می کند

مسئول کارگاه خلاق در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: برنامه های «ساموئل ووتن» عکاس برجسته فرانسوی به دعوت کارگاه خلاق و با همکاری انجمن عکس لار برگزار می شود.

واهیک هارطونیان عنوان کرد: این عکاس برجسته فرانسوی به منظور عکاسی از جاذبه های تاریخی و بوم شناسی منطقه لارستان و همچنین برگزاری نشست تخصصی عکاسی به این شهر عزیمت خواهد کرد.

وی درباره این عکاس گفت: «ووتن» ، دو رگه ای است آمریکایی فرانسوی که به دو شیوه دیجیتال و آنالوگ عکاسی می کند، شهرت او بیشتر به خاطر مستند هایی است که از خاورمیانه و شمال آفریقا ساخته است. او همچنین چندین نمایشگاه انفرادی در ایتالیا ، فرانسه ، ژاپن و آمریکا برگزار کرده است.

مسئول کارگاه خلاق در ادامه به تشریح برنامه های آموزشی «ساموئل ووتن» در لار پرداخت و گفت: این عکاس برجسته فرانسوی که تا ۵ بهمن میهمان لارستان است از روز سه شنبه ۲۸ دیماه جاری کار خود را با پروژه لارگردی سامل بازدید از اماکن تاریخی از جمله بازار قیصریه و مسجد چهاربرگه آغاز و در ادامه این برنامه قلعه اژدهاپیکر، کاروانسراها، دهن شیر و بازار امام خمینی(ره) را هدف لارگردی قرار داده است.

وی از ادامه برنامه های «ساموئل ووتن» در بازدید از شهر اوز و موزه مردم شناسی آن خبر داد و افزود: روستاهای هود، قلات، کوره و بیدشهر از دیگر نقاطی است که این عکاس حضور خواهد یافت.

هارطونیان به افتتاح نمایشگاه عکس طبیعت در روز شنبه ۲ بهمن ماه در نگارخانه سبز اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه با حضور «ساموئل ووتن» ساعت ۱۸ گشایش می یابد.

وی در ادامه عنوان کرد: نشست تخصصی عکاسی توسط «ساموئل ووتن» ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۳ بهمن ماه ۹۵ در سالن شورای شهر لار برگزار می شود.

مسئول کارگاه خلاق از ادامه عکاسی توسط این عکاس فرانسوی از مناطق صحرای باغ و درز و سایبان خبر داد و افزود: پایان بخش برنامه های «ساموئل ووتن» در لار برگزاری نشست تخصصی کارگاه خلاق در روز سه شنبه ۵ بهمن ماه است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس طبیعت و نشست های تخصصی با حضور «ساموئل ووتن» عکاس برجسته فرانسوی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لار، کارگاه خلاق و انجمن عکس لار برگزار می شود.