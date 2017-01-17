به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، در مراسمی با حضور معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر و اعضای کانون، انتخابات کانون مداحان و شعرای آئینی استان بوشهر برگزار شد.
حجتالاسلام سیدعلی پناه محمودینیا در این مراسم که در اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد، اظهار داشت: کانون مداحان رسالت بزرگی در برگزاری مراسمات در مناسبتهای مختلف دارد.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر اضافه کرد: در راستای تحقق رسالت های کانون، برنامهریزی مناسبی به منظور اجرای منظم برنامههای کانون مداحان صورت گرفته است و در این راستا هیئت رئیسه کانون مداحان نقش مهمی دارد.
در این مراسم و با انتخاب اعضا، مصطفی گراشی بهعنوان رئیس، غلامرضا زاهدیپور به عنوان نائب رئیس و اکبر مهرآور به عنوان دبیر کانون مداحان استان بوشهر برگزیده شدند.
منتخبان این دوره از دی ماه امسال لغایت دی ۹۷ برای دوره دو ساله دوم به فعالیت خواهند پرداخت.
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