به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، در مراسمی با حضور معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر و اعضای کانون، انتخابات کانون مداحان و شعرای آئینی استان بوشهر برگزار شد.

حجت‌الاسلام سیدعلی پناه محمودی‌نیا در این مراسم که در اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد، اظهار داشت: کانون مداحان رسالت بزرگی در برگزاری مراسمات در مناسبت‌های مختلف دارد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر اضافه کرد: در راستای تحقق رسالت های کانون، برنامه‌ریزی مناسبی به منظور اجرای منظم برنامه‌های کانون مداحان صورت گرفته است و در این راستا هیئت رئیسه کانون مداحان نقش مهمی دارد.

در این مراسم و با انتخاب اعضا، مصطفی گراشی به‌عنوان رئیس، غلامرضا زاهدی‌پور به عنوان نائب رئیس و اکبر مهرآور به عنوان دبیر کانون مداحان استان بوشهر برگزیده شدند.

منتخبان این دوره از دی ماه امسال لغایت دی ۹۷ برای دوره دو ساله دوم به فعالیت خواهند پرداخت.