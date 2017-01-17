  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۴۲

انتخابات کانون مداحان و شعرای آئینی استان بوشهر برگزار شد

انتخابات کانون مداحان و شعرای آئینی استان بوشهر برگزار شد

بوشهر - پس از برگزاری انتخابات ترکیب هیئت رئیسه کانون مداحان و شعرای آئینی استان بوشهر برای دوره دو ساله دوم انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، در مراسمی با حضور معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر و اعضای کانون، انتخابات کانون مداحان و شعرای آئینی استان بوشهر برگزار شد.

حجت‌الاسلام سیدعلی پناه محمودی‌نیا در این مراسم که در اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد، اظهار داشت: کانون مداحان رسالت بزرگی در برگزاری مراسمات در مناسبت‌های مختلف دارد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر اضافه کرد: در راستای  تحقق رسالت های کانون، برنامه‌ریزی مناسبی به منظور اجرای منظم برنامه‌های کانون مداحان صورت گرفته است و در این راستا هیئت رئیسه کانون مداحان نقش مهمی دارد.

در این مراسم و با انتخاب اعضا، مصطفی گراشی به‌عنوان رئیس، غلامرضا زاهدی‌پور به عنوان نائب رئیس و اکبر مهرآور به عنوان دبیر کانون مداحان استان بوشهر برگزیده شدند.

منتخبان این دوره از دی ماه امسال لغایت دی ۹۷ برای دوره دو ساله دوم به فعالیت خواهند پرداخت.

کد مطلب 3879731

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها