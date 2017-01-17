به زودی شاهد پسماند ۱۰ میلیون دستگاه موبایل در کشور خواهیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همایش مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار که صبح امروز سه شنبه در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، با اعلام اینکه طبق پیش بینی ها به زودی حدود ۱۰ میلیون دستگاه تلفن همراه (موبایل) به عنوان زباله و پسماند در کشور خواهیم داشت، گفت: قطعا باید برنامه ریزی برای بازیافت این پسماندها از طریق تکنولوژی های نوین صورت پذیرد تا مجددا قابل استفاده یا جذب در طبیعت باشند.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه امروز نگاه اقتصادی در جهان از اقتصاد خطی به اقتصاد دوار تغییر کرده است، اظهار کرد: مبنای اقتصاد دوار بازیافت و بازگشت تمامی مواد به طبیعت درست شبیه شکل اول یا بازگشت به چرخه تولید است به طوری که هیچ دور ریزی وجود نداشته باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: فناوری های نوین و سبز می توانند بازوی کمکی مناسبی در حوزه پسماند به خصوص پسماندهای صنعتی و الکترونیکی باشند و از این رو ضروری است تا این موضوع مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با اشاره به اقدام های سازمان حفاظت محیط زیست برای بسط و توسعه فناوری های نوین و سبز در حوزه محیط زیست، گفت: برگزاری استارتاپ های سبز با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و مراکز علمی و دانشگاه ها، ایجاد صندوق ملی محیط زیست به عنوان ابزار شتاب دهنده فناوری های سبز، برگزاری نمایشگاه بین المللی محیط زیست در اسفندماه سالجاری با حضور کشورهای مختلف دنیا و فرصتی که برای انتقال و تبادل دانش، تجربه و تکنولوژی در حوزه محیط زیست ایجاد می شود، از جمله این فعالیت ها است.

به گفته ابتکار، توسعه تکنولوژی ها و فن آوری های سبز علاوه بر کمک فزاینده به رفع چالش های محیط زیستی کشور می تواند به رشد و رونق اقتصادی کشور نیز کمک کند.

تاثیر ۲ میلیون مشعل و موتورخانه در آلودگی هوای تهران

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه در حال حاضر، حدود ۲ میلیون مشعل و موتورخانه در منازل تهران می سوزد که نقش بسزایی در آلودگی هوای این کلان شهر دارد، افزود: بخش مهمی از این میزان مصرف به دلیل الگوی نادرست مصرف انرژی و سوخت در کشور، منجر به اتلاف و هدر رفت انرژی، همچنین تولید آلودگی هوا و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه ای می شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری سیاست ملی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ برای کاهش ۵۰ درصدی شدت انرژی در کشور از طریق اصلاح الگوی مصرف انرژی و جلوگیری از هدر رفت آن، خاطرنشان کرد: ضروری است برای جلوگیری از این روند اتلاف انرژی در کلیه ساختمان های دولتی، اداری، خانگی، نیروگاهی برنامه ریزی دقیقی صورت پذیرد تا از طریق اصلاح الگوی مصرف موفق به کاهش میزان انرژی مصرفی، آلودگی هوا تولید و انتشار گازهای گلخانه ای شویم.

وی ادامه داد: علاوه بر سیاست و تکلیف ملی، تعهد و هدف گذاری جهانی نیز در زمینه مقابله با گرمایش زمین، تغییر اقلیم و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران نیز همگام با جامعه جهانی در این زمینه برنامه ای ارائه داده تا با لحاظ رشد اقتصادی ۸ درصدی تا سال ۲۰۳۰ از میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود ۴ درصد غیرمشروط و ۸ درصد مشروط به رفع کامل تحریم ها و انتقال تکنولوژی ها و فناوری های نوین کم کندکه موفقیت وافق هسته ای و مذاکرات برجام در دستیابی به فن آوری های نوین و سبز و گسترش همکاری های محیط زیستی با سایر کشورهای جهان بسیار تاثیرگذار بوده است.

ابتکار ضمن تاکید بر اینکه توافق نامه پاریس توسط دولت و مجلس به تصویب رسیده است، تصریح کرد: البته ما کشوری نیازمند توسعه و رشد در بخش صنعتی، انرژی و در حوزه نفت و گاز هستیم و موضوع توسعه در کشور اولویت دارد و نمی توانیم آن را نادیده بگیریم اما این توسعه باید به سمت توسعه پایدار و با حاکمیت نگاه محیط زیستی حرکت کند.

وی ادامه داد: ضروری است در مسیر توسعه کشور، حفظ محیط زیست را بخشی از مسئله بدانیم و در تفکر علمی، مدیریتی و سیاست گذاری خود آن را به صورت جدی مد نظر قرار دهیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: شاید در گذشته این طور فکر می کردیم که باید نگاه جداگانه ای به مهندسی و محیط زیست داشته باشیم، اما امروزه این تفکر تغییر کرده و سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند که توسعه باید در کنار حفظ محیط زیست انجام شود.

ابتکار گفت: کشور چین نمونه بارز اندیشه مهندسی جدا و محیط زیست جدا است. امروزه چین در زمینه اقتصاد رتبه بسیار خوبی در جهان دارد و از یک کشور در حال توسعه به یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان از نظر اقتصادی تبدیل شده است؛ اما با معضل آلودگی هوا دست به گریبان است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: امروزه میزان شاخص آلودگی هوا در برخی از شهرهای چین به بالای ۳۰۰ رسیده و در شهر پکن در برخی از روزها این شاخص به ۵۰۰ هم می رسد.

ابتکار افزود: دولت چین پیش بینی می کند که برای گذر از این مرحله و رسیدن به هوای پاک باید ۹۰۰ میلیارد دلار هزینه کند.

وی تاکید کرد: ما باید از این تجربیات عبرت بگیریم و در مسیر درست توسعه همگام با دانش روز و فرهنگ بومی و دینی خود حرکت کنیم.

ابتکار اظهار کرد: امروز ۵۰۰ میلیون نفر در چین در معرض آلودگی شدید هوا قرار دارند در حالی که در تهران حداکثر در بدترین شرایط شاخص آلودگی به ۱۶۰ ppm می‌رسد؛ از سال ۱۳۹۲ که دولت برنامه های کاهش آلودگی هوا اعم از حذف بنزین پتروشیمی، توزیع بنزین با استاندارد یورو ۴ و کاهش گوگرد گازوئیل از ۷ هزار ppb به کمتر از ۱۰۰ ppb را آغاز کرده است آلودگی هوا رو به کاهش است.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: همچنین اگر خودرویی با استاندارد یورو ۴ تولید نشود، اجازه شماره گذاری به آن نخواهیم داد.

ابتکار گفت: باید نگاهمان نسبت به توسعه و محیط زیست اصلاح شود که خوشبختانه این نگاه در سیاست های ابلاغی نظام در زمینه محیط زیست که توسط مقام معظم رهبری سال گذشته ابلاغ شد، به طور کامل دیده شده است، در واقع نقشه راه برای کشور ترسیم شد.

وی ادامه داد: در نگاه دولت هم مسئله سازگاری توسعه کشور با محیط زیست و نگرش توسعه پایدار دیده شده که در این زمینه همگرایی خوبی بین مجلس و دولت به وجود آمده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به این که تصویب قانون هوای پاک آخرین مراحل خود را در مجلس می گذراند، گفت: برای داشتن هوای سالم و همزمان توسعه، نیازمند یک برنامه فرابخشی میان سازمان ها و نهادهای مختلف در کشور هستیم و دولت گام های خوبی در این زمینه برداشته است، همچنین استفاده از تجربیات جهانی نیز در دستور کار قرار دارد.

ابتکار ادامه داد: برای هشت کلان شهر کشور که بحران آلودگی هوا دارند برنامه ای خاص خودشان برای کاهش آلودگی تعریف شده و اکنون با همکاری دانشگاه ها در حال بازنگری برخی از آنها هستیم تا منطبق با سیاهه انتشار منتشر شوند.

وی افزود: اجرای برنامه های زیادی برای حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا در دست اجرا است و با مدیریت کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا و همکاری نهادها و دستگاه های مختلف و همکاری ویژه معاونت اجرایی ریاست جمهوری درصدد جلب همکاری بانک ها در راستای کاهش آلودگی هوا به ویژه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده هستیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: می توانیم بگوییم در حال حاضر در حوزه سیاست گذاری آلودگی هوا مشکلی نداریم.

ابتکار با اشاره به تاثیر فناوری نوین در توسعه کشور همگام با حفظ محیط زیست گفت: فناوری سبز می تواند در این زمینه راهگشا باشد تا از فناوری های آلاینده و قدیمی به سمت فناوری های جدید و پاک پیش رویم.