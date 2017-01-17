سیگارهای میلیاردی در قزوین توقیف شد

سردار مهدی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان البرز حین گشت زنی در عوارضی آزاد راه «قزوین- کرج»، یه یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شده و دستور ایست صادر کردند که راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس متواری شد.

این مقام ارشد انتظامی در استان افزود: ماموران یگان امداد بلافاصله با تعقیب و گریز خودرو را پس از طی مسافتی کوتاه متوقف و در بازرسی از آن، ۲۶۶ هزار نخ سیگار قاچاق را کشف کردند.

وی با بیان اینکه یک نفر در این رابطه دستگیر شد، اضافه کرد: متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی استان معرفی شد.

سردار محمودی با بیان این که کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال اعلام کردند، گفت: پلیس مبارزه با قاچاق کالا را از اولویت های کاری خود قرار داده و طرح های مقابله ای پلیس با قاچاقچیان به صورت مستمر ادامه دارد.