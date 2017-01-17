به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید ریاضی فر امروز سه شنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان که به مناسبت هفته هوای پاک برگزارشد، به دستاوردهای برجام و اثرات آن بر محیط زیست اشاره کرد و گفت: یکی از دستاوردهای برجم برقراری ارتباطات بین المللی است به گونه ای که تاکنون رییس سازمان محیط زیست کشورمان در مراودات بین المللی با چندین کشور پیشرفته دنیا موافقت نامه و توافق نامه هایی را امضا کرده است.

وی عنوان کرد: در دولت گذشته هشت سال از لحاظ ارتباطات بین المللی کشورمان آسیب دید و این موجب شد که صنایعی با تکنولوژی های منسوخ خارجی ایجاد شود که این مسئله آلودگی محیط زیست را در پی داشته است.

وی از دیگر دستاوردهای برجام را بهره مندی از تکنولوژی های نوین در صنایع ذکر کرد وافزود: صنایعی که امروزه در کشور ایجاد می شوند حق استفاده از تکنولوژی های منسوخ خارجی را ندارند و سازمان محیط زیست به طور جدی این مسئله را پیگیری و نظارت می کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به شعار امسال هفته هوای پاک با عنوان «همه با هم به سوی هوای پاک»، گفت: هفته هوای پاک از سال ۷۴ آغاز شده و هر سال شعاری برای آن انتخاب شده است و شعار امسال اهمیت مشارکت مردمی را در حفظ هوای پاک می رساند.

ریاضی فر به برنامه های این هفته در استان اشاره کرد و اظهار داشت: آگاه کردن مردم، اهدای گل به منظور تشویق رانندگان برای انجام معاینه فنی خودروهایشان، پاکسازی محیط زیست با همکاری سازمان های مردم نهاد این حوزه و انتشار ویژه نامه به همین مناسبت از جمله برنامه های ما در این هفته است.

وی بیان کرد: برگزاری دوره آموزشی ویژه صاحبان صنایع، اهدای خون و اعمال ۱۰ درصد تخفیف در تمامی مراکز معاینه فنی در سطح استان به مدت یک هفته و تنظیم رایگان موتور خودروها توسط نمایندگی های ایران خودرو و سایپا به ترتیب در روزهای یکشنبه سوم بهمن و شنبه دوم بهمن ماه امسال از دیگر برنامه های ما دراین هفته است.