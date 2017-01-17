هوای اصفهان در مرز وضعیت ناسالم قرار گرفت

بابک صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه شاخص کیفی هوا در بازه ، صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ نشانه وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در بازه ۱۵۰ تا ۲۰۰ وضعیت ناسالم برای عموم مردم را نشان می‌دهد، اظهار داشت: غلظت آلاینده های جوی در هوای اصفهان نسبت به روز گذشته افزایش داشته است و گرچه در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز، با میانگین شاخص کیفی ۹۶ در وضعیت سالم ثبت شده اما در مرز وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار داریم.

وی با بیان اینکه وضعیت هوا در سه ایستگاه سنجش آلودگی میدان احمدآباد، میدان امام حسین (ع) و بزرگراه خرازی در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است، افزود: بر این اساس امروز میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان در ایستگاه‌های میدان احمد آباد ۱۰۶، میدان امام حسین ۱۰۲، بزرگراه خرازی ۱۰۵، بلوار دانشگاه ۹۲، خیابان پروین ۸۹، خیابان رودکی ۸۶ و چهار باغ خواجو ۹۱ بوده است.

رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های محیط ‌زیست اصفهان ابراز داشت: امروز به جز سگزی و مبارکه با میانگین شاخص کیفی ۱۰۶ در تمامی ایستگاه‌های سنجش آلودگی شهرستان‌های اصفهان نیز وضعیت هوا سالم گزارش شده و در نجف آباد با شاخص ۱۰۰ کاملا در مرز وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.

وی ادامه داد: بر این اساس در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز، میانگین شاخص کیفی آلودگی در کاشان ۸۰ است و در خمینی شهر و شاهین شهر نیز در وضعیت سالم ثبت شده است.