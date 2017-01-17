ترامپ غیرقابل پیش بینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، «الکساندر گراف لامبسدورف» معاون پارلمان اروپا در گفتگو با روزنامه فونکه مدین گروپه اظهار داشت: دونالد ترامپ موضعی غیرمنصفانه در قبال ناتو اتخاذ کرده و نباید به آن ناکارآمدی را نسبت می داد.

معاون پارلمان اروپا با بیان اینکه ترامپ رئیس جمهوری غیرقابل پیش بینی است، اعلام کرد: رئیس جمهوری جدید آمریکا باید چارچوبی را در مناسبات با اروپا در پیش بگیرد که در نهایت آن را در سیاست خارجی خود اعمال کند.

وی در ادامه افزود: آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا در قبال تعهدات خود پایبند بوده و آنها را در رأس امور خود قرار داده اند.

از سوی دیگر «زهرا واگن کشت» از نمایندگان چپ پارلمان آلمان با تائید سخنان رئیس جمهوری آمریکا در قبال ناتو خاطرنشان کرد که این سازمان باید منحل شود.