اصلاحیه دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی- ریالی را اصلاح و ابلاغ کرد. متن بخشنامه شماره ۳۴۱۶۹۰ . ۹۵ مورخ ۲۸ . ۱۰. ۱۳۹۵ به شرح زیر است:

اصلاحیه «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» پس از تصویب در یکهزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ ۱۷‌.۹‌.۱۳۹۴ شورای محترم پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۲۹۶۲۷۳‌.۹۴ مورخ ۱۵‌.۱۰‌.۱۳۹۴ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

متعاقب تصویب و ابلاغ دستورالعمل یادشده، ضوابط ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی ‌ـ‌ ریالی نیز بازنگری و پس از تصویب در بیست و سومین جلسه مورخ ۲‌.۱۲‌.۱۳۹۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۳۷۸۵۸۵‌.۹۴ مورخ ۱۸‌.۱۲‌.۱۳۹۴ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

یکی از حلقه‌های متصل به دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی که می‌تواند در تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوب‌تر دستورالعمل یادشده مؤثر باشد، عملیات حسابداری مربوط به نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی مرتبط با اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی است.

بدیهی است این مهم می‌تواند موجب ایجاد وحدت رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط و نهایتاً ارتقاء شفافیت صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری شود. با عنایت به اصلاح و بازنگری دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در سال گذشته، اصلاح «دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» نیز ضروری به نظر می رسید، که این مهم نیز انجام و پس از طرح و بررسی در بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۴‌.۹‌.۱۳۹۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، به شرح پیوست به تصویب رسید.

بر این اساس دستورالعمل یاد شده مشتمل بر چهار بخش، به شرح زیر است:

بخش اول: عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در قالب عقد جعاله؛

بخش دوم: عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در قالب عقد مرابحه؛

بخش سوم: عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در قالب عقد استصناع؛

بخش چهارم: عملیات حسابداری تنزیل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مدت‌دار در قالب عقد خرید دین.

در دستورالعمل مزبور تلاش شده است، تمامی رویدادهای مالی مرتبط با فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، بالاخص بانک گشایش‌کننده، بانک تأییدکننده و بانک تنزیل‌کننده به نحو مطلوبی ملحوظ‌نظر قرار گیرد، لذا آن بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است؛ عملیات حسابداری را وفق مفاد دستورالعمل مذکور، در دفاتر خود اعمال کند.

همچنین دستورالعمل یادشده با ضوابط قبلی دارای تفاوت‌هایی است که اهم آن‌ها به شرح زیر به استحضار می‌رسد:

الف) تبیین تفصیلی ثبت‌های حسابداری فرآیند گشایش، ابلاغ، اصلاح و ارائه اسناد اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی گشایش شده در قالب عقد جعاله در بانک‌های ذی‌ربط؛

ب) عمال تغییرات لازم در خصوص نحوه شناسایی، اندازه‌گیری و ثبت انواع رویدادهای مالی در خصوص تعرفه‌های ناظر بر اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی؛

ج) اعمال ثبت‌های حسابداری وثایق و تضامین گشایش اعتبار ‌اسنادی داخلی ـ ریالی؛

د) اعمال پاره‌ای اصلاحات ویرایشی و نگارشی.

بدیهی است، با عنایت به بخش پایانی دستورالعمل مورد اشاره مبنی بر لازم‌الاجراء بودن مفاد آن در خصوص اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریالی که از تاریخ ۱۵‌.۱۱‌. ۱۳۹۴ به بعد گشایش شده‌اند، آن بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است؛ در چارچوب مفاد بندهای (۳۹) و (۴۰) استاندارد حسابداری شماره (۶) با عنوان ”گزارش عملکرد مالی“، ثبت‌های حسابداری اصلاحی لازم را وفق مفاد دستورالعمل ابلاغی، در دفاتر خود اعمال نماید.

با عنایت به موارد فوق، ضمن ارسال یک نسخه از «دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی»، خواهشمند است دستور فرمایند، ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، مراتب به قید تسریع، به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن، نظارت دقیق گردد. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.