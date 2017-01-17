به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در جلسه ۳۲۱ شورای شهر تهران و در جریان بررسی لایحه اصلاح مفاد برخی از تبصره ها و ردیف های اعتباری بودجه مصوب سال ۹۵ شهرداری تهران در اعتراض به رییس شورای شهر تهران مبنی بر اینکه چرا و به چه دلیل لایحه ای که بعنوان یک فوریت و در تاریخ ۲۶ دی ماه به کمیسیون ها ارجاع شده تنها یک روز بعد و بدون بررسی در کمیسیون ها و ارائه گزارش های آنان در صحن شورا مطرح می شود، گفت: اینکه تقریبا همه اعضای شورا در صحن جلسه مفاد لایحه و گزارش کمیسیون بودجه را می شنوند و قرار است برای حدود بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان تصمیم گیری و رای گیری شود درست نیست.

وی ادامه داد: این لایحه می بایست ابتدا در تمامی کمیسیون های شورای شهر مورد بحث قرار می گرفت و نظرات اعضا ارائه می شد و موافقین و مخالفین در صحن صحبت می کردند و سپس مطرح می شد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص یکی از تبصره های مصوب با عنوان توسعه خطوط مترو گفت: براساس این مصوبه اختیاراتی به شهرداری تهران داده شده تا سقف مشخصی در حوزه هوشمندسازی هزینه هایی را انجام دهد اما اکنون اعلام می کنند که رقم بیشتری را می توانند در این حوزه هزینه کنند و آن را با عنوان توسعه خطوط مترو به شورا می آورند اما در متن فقط به هوشمند سازی اشاره شده است، در حالیکه هوشمند سازی با توسعه خطوط مترو متفاوت است.

وی ادامه داد: انگار شرکت یا سازمانی یک سری وسیله برای هوشمند سازی دارد و حالا تحت عنوان توسعه خطوط مترو برای تصویب به شورا آورده شده است، خوب آقایان واضح بگویند قرار است ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای هوشمندسازی هزینه کنند.

سالاری با اشاره به بدهی شهرداری تهران به پیمانکاران گفت: اکنون زندگی تعداد زیادی از پیمانکاران شهرداری تهران رو به تباهی است و دائما برای مبالغی حدود ۵۰-۱۰۰ میلیون تومان در دادگاه ها در رفت و آمدند و ما میخواهیم ۲ هزار میلیارد تومان برای هوشمند سازی هرینه کنیم.

این عضو شورای شهر تهران افزود: حوزه هوشمند سازی از حوزه هایی است که از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و البته با راهبری و تولی گری شهرداری انجام پذیر است و امروز در سایر کشور ها درآمد قابل توجهی از این حوزه بعنوان درآمد پایدار برای شهرها حاصل می شود.

سالاری با اشاره به اوضاع وخیم شهرداری تهران در حوزه بدهی ها تصریح کرد: متاسفانه علی رغم مصوبه و طرح دوفوریتی هیچ گزارشی در خصوص نحوه پرداخت این بدهی ها ارائه داده نشده و امروز گزارش می آورند که توانستیم ۲ هزار میلیارد تومان درآمد اضافه و می خواهیم آن را در حوزه هوشمند سازی هزینه کنیم.

وی درباره خصوصی سازی اتوبوسرانی برای کمک به حمل ونقل عمومی گفت: من با این اقدام موافقم ، چراکه اکنون مشکل آلودگی هوا و عدم توسعه حمل ونقل عمومی یکی از مهم ترین چالش های شهر تهران است و ما باید به این حوزه کمک کنیم اما در موضوع اختصاص ۲هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری به هوشمند سازی مخالفم چراکه مشخص نیست نفع ، آثار وتبعات این اقدام برای شهروندان چه موقع حاصل می شود بنابراین من فکر می کنم در این مقطع پرداخت بدهی پیمانکاران شهرداری در اواویت است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: حوزه هوشمند سازی می تواند با مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام پذیرد و نیازی به اختصاص بودجه از جانب شهرداری تهران نیست.

سالاری در ادامه با اشاره به تبصره دیگری درباره گسترش فرهنگ دینی ، ملی و ارزش های انقلاب اسلامی و کمک به توسعه مساجد و اماکن مذهبی بیان کرد: قطعا این موضوع برای ما در اولویت قرار دارد اما در مقطع فعلی ، با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و انتخابات ۹۶ و بدهی های شهرداری تهران ممکن است شائبه ایجاد کند .ما بحثمون در ارتباط با فعالیت های فرهنگی و دینی اینست که این پروژه هایی که ۱۵۰ میلیارد تومان می خواهند برای آن اضافه کنند مربوط به چه پروژه هایی است و باید ریز این پروژه ها اعلام شود.

این عضو شورا ادامه داد: ما اکنون در حوزه ماموریتهای شهرسازی و معماری مشکل زیاد داریم ، در حوزه ماموریتهای دیگر نیز همینطور. بنابراین باید مشخص شود این میزان بودجه از کدام حوزه برداشته شده و آیا کمیسیون های مختلف موافق این جابجایی هستند ؟

وی افزود: ما این همه پروژه های نیمه تمام در شهر تهران داریم چطور شهرداری تهران آنقدر بودجه اضافه آورده است؟اگر آقایان می توانند ۲ هزار میلیارد تومان فاینانس اختصاص دهند ،که قطعا برای سال ۹۶ هم محقق می شود، چرا این موضوع را در بودجه ۹۶ پیش بینی نمی کنند و اگر پیش بینی شده چرا در بودجه ۹۵ آورده اند؟ و این مساله تناقض دارد.

سالاری در پایان با اشاره به بدهی ۴۱ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران در حوزه پروژه های نیمه تمام گفت: چطور می شود ما بودجه مازاد داریم ولی دیون شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی را نمی پردازیم و پروژه های نیمه تمام گسترده ای بر زمین مانده و تمام نمی کنیم.