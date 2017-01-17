دوره آموزشی روش تدریس و بازآموزی مبانی بسکتبال در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مههر، حسن قلندری ظهر سه‌شنبه در حاشیه این برنامه اظهار داشت: دوره آموزشی ضمن خدمت روش تدریس و بازآموزی مبانی بسکتبال با حضور ۳۵۰ نفر از معلمان و آموزگاران تربیت بدنی ۱۸ شهرستان و منطقه استان بوشهر به‌صورت قطبی برگزار شد.

وی افزود: از ابتدای سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ معاونت تربیت بدنی و سلامت با همکاری سرگروه های آموزشی و مسئولین انجمن های ورزشی استان، اقدام به برگزاری دوره‌ها وکارگاه‌های آموزشی مختلف و متنوع کرده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر اضافه کرد: از این جمله کارگاه‌ها و دوره‌ها می‌توان به برگزاری دوره ی آموزشی روش تدریس و بازآموزی بسکتبال با حضور ۳۵۰ نفری دبیران و آموزگاران تربیت بدنی استان اشاره کرد.

وی بیان کرد: برگزاری دوره های ضمن خدمت در راستای کیفیت بخشی درس تربیت بدنی و به منظور ارتقای سطح علمی و عملی دبیران و آموزگاران درس تربیت بدنی است.

قلندری افزود: تدریس دوره ضمن خدمت روش تدریس و بازآموزی مبانی بسکتبال توسط مدرسان با تجربه استان و با همکاری هیئت بسکتبال استان، با کیفیت بالا برگزار و در پایان نیز گواهی ضمن خدمت دوره برای همکاران شرکت کننده صادر شد.