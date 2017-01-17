هنر ابزار مناسبی برای ترویج دین است

به گزارش خبرنگارمهر، حسین طاهری عصر سه شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره قرآن و عترت شهرستان رامیان، اظهارکرد: ارائه آثار قرآنی مایه مسرت و افتخار است. این آثار فاخر باعث گسترش و توسعه فرهنگ قرآنی، مذهبی و دینی می شوند.

وی با بیان این که می توانیم با ابزار هنر، جوانان را به سمت دین سوق دهیم، تصریح کرد: خالق هنر خداوند کریم است و زیبایی ها رو دوست دارد. هنرهای تجسمی هنرهای دیداری هستند وانسان بایدبا دیدن، آشنایی و بهره گیری از تکنیک های هنرهای تجسمی بهره کافی از زیبایی ها و پیامهای الهی و معنوی را دریافت کند.

امام جمعه رامیان گفت: قرآن دارای همه عناصر هنری بوده و انسان با شنیدن، دیدن و تلاوت آن لذت می برد. امروزه بحث آسیب های اجتماعی فراگیر شده و راه برون رفت از این مشکل برگزاری چنین جشنواره های هنری و دینی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قرآن، نقشه راه زندگی را به ما نشان می دهد و توجه به مسائل قرآنی چراغ راه هدایت و سعادت جوانان ما است.