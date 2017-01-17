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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۱

با صدور پیامی؛

رئیس جمهور درگذشت دکتر علی شریعتمداری را تسلیت گفت

رئیس جمهور درگذشت دکتر علی شریعتمداری را تسلیت گفت

رئیس جمهور با صدور پیامی، درگذشت دکتر علی شریعتمداری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، با صدور پیامی درگذشت مرحوم دکتر علی شریعتمداری را تسلیت گفت.

متن کامل پیام حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

بسم الّله الرحمن الرحیم

انا لّله و انا الیه راجعون

 درگذشت مرحوم دکتر علی شریعتمداری موجب تأثر و تألم خاطر گردید، این چهره ماندگار حوزه تعلیم و تربیت، از کارگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی و اعضای مؤثر شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در کنار فعالیت‌های مختلف سیاسی، با تربیت شاگردان و پدید آوردن آثار علمی و تربیتی متعدد، کارنامه‌ای پربار از خدمات ارزشمند و تعهد دلسوزانه نسبت به مردم و انقلاب اسلامی از خود به جا گذاشت.

اینجانب درگذشت این دانشمند گرانقدر را به جامعه علمی و فرهنگی کشور، مردم شریف استان فارس و به ویژه بازماندگان محترم ایشان تسلیت می­ گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

                                                                                                                        حسن روحانی

                                                                                                          رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 3879752
زهرا سیفی

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