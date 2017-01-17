رئیس جمهور درگذشت دکتر علی شریعتمداری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، با صدور پیامی درگذشت مرحوم دکتر علی شریعتمداری را تسلیت گفت.

متن کامل پیام حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

بسم الّله الرحمن الرحیم

انا لّله و انا الیه راجعون

درگذشت مرحوم دکتر علی شریعتمداری موجب تأثر و تألم خاطر گردید، این چهره ماندگار حوزه تعلیم و تربیت، از کارگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی و اعضای مؤثر شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در کنار فعالیت‌های مختلف سیاسی، با تربیت شاگردان و پدید آوردن آثار علمی و تربیتی متعدد، کارنامه‌ای پربار از خدمات ارزشمند و تعهد دلسوزانه نسبت به مردم و انقلاب اسلامی از خود به جا گذاشت.

اینجانب درگذشت این دانشمند گرانقدر را به جامعه علمی و فرهنگی کشور، مردم شریف استان فارس و به ویژه بازماندگان محترم ایشان تسلیت می­ گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران