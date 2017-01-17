۱۰ هزار راننده امسال وارد چرخه ترافیکی اردبیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم آقامحمدی بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه بررسی تخلفات رانندگی درون‌شهری اردبیل تصریح کرد: علاوه بر این از ابتدای سال جاری پنج هزار و ۸۵ دستگاه خودرو نو پلاک وارد چرخه ترافیکی شده است.

وی به بررسی سه هزار و ۵۷۵ دستگاه خودرو در مرکز اسقاط خودرو اشاره و تأکید کرد: ۳۴ هزار و ۳۹۱ مورد نیز نقل‌وانتقال وسایط نقلیه انجام شده است.

رئیس پلیس راهور به شماره‌گذاری ۲۷۵ دستگاه ادوات کشاورزی نیز اشاره و تصریح کرد: از ابتدای سال جاری ۵۸۵ فقره نظارت و بازرسی از اصناف و مراکز ترافیک زا انجام شد.

به گفته آقامحمدی ۱۸۴ مورد صنوف ترافیک زا شناسایی شده و نسبت به منع فعالیت آن ها اقدام شده است.

وی در خصوص تخلفات خودروها نیز گفت: از ابتدای سال جاری ۱۱۷ گواهینامه رانندگی با نمره منفی در راهنمایی و رانندگی استان ضبط شده است.

به گفته رئیس پلیس راهور استان هزار و ۸۷۳ خودرو با خلافی بیش از ۱۰ میلیون ریال نیز در شرف توقیف هستند.