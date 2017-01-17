اجازه ساخت آلونک های حاشیه شهر خدمت رسانی به شمار نمی رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری کرمان، محمدعلی توحیدی در کارگروه مقابله با حاشیه نشینی گفت: یکی از موضوعاتی که به لطف خداوند متعال و همکاری و تلاش های اعضاء کارگروه در استان به ویژه شهر کرمان تاکنون دنبال شده و موفقیت نسبی هم داشته، بحث مقابله با حاشیه نشینی بوده که این تلاش ها بحمدالله توانسته ادامه این روند را متوقف کند.

توحیدی موفقیت های به دست آمده در این خصوص را حاصل کارِ گروهی و برنامه ریزی شده تمامی دستگاه های متولی به ویژه جهاد کشاورزی، شهرداری، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، امور اراضی و ... با همکاری و هماهنگی دستگاه قضا و نیروی انتظامی دانست و ابراز داشت: نمی پذیریم یک متر لوله یا انشعاب آب، گاز یا برق بدون اذن و هماهنگی دستگاه هایی که باید مجوز صادر کنند اجرا شود، در این خصوص دستگاه مربوطه جوابگو است.

وی دلیل توسعه شهر و تصرف یا تغییر کاربری برخی اراضی را خدماتی عنوان کرد که به آن مکان ها برده شده است و با تأکید بر تأثیر خدمات دهی بر روند مقابله با حاشیه نشینی تصریح کرد: در نقاطی که خدمات برده نشده در مقابله با حاشیه نشینی موفق تر هستیم در حالی که در مناطقی که خدمات ارائه شده به موانع برخورد می کنیم و کار دشوارتر می شود.

فرماندار کرمان افزود: هم مصوبه دولت و هم دستورالعمل های وزارت کشور تأکید بر اقدام دستگاه ها و ارائه خدمات مطابق با قانون و در چارچوب ضوابط و مقررات دارد در غیر اینصورت دستگاه مربوطه باید پاسخگوی دستگاه قضا باشد.

وی با اشاره به برخی اقدامات درخصوص ایجاد کوچه های جدید و نامگذاری بدون استدلال خواستار اقدام قانونی شوراها و دهیاریها در نامگذاری محلات و خیابان ها شد و تصریح کرد: نهادهایی مانند شوراها و دهیاریها در نامگذاری محلات، خیابان و کوچه ها دقت کنند تا طبق طرح هادی نامگذاری ها انجام شود و اقدام بدون دلیل و غیرقانونی صورت نگیرد، قرار نیست هر فردی با سلیقه شخصی خود در هر نقطه از روستا یا شهر خود بدون رعایت ضوابط قانونی و دلیل و برهان کوچه و خیابان ایجاد کند.

رئیس کارگروه مقابله با حاشیه نشینی شهرستان کرمان مسئولیت ارائه هرگونه خدمات را بدون هماهنگی دستگاه متولی متوجه دستگاه مربوطه دانست وتأکید کرد: هر دستگاهی در حوزه شهری بدون هماهنگی با شهرداری و در حوزه روستایی بدون هماهنگی با دهیاری خدمات دهی کند باید پاسخگوی کار خود باشد.

وی با تأکید بر حفاظت از اراضی دولتی توسط دستگاه های متولی به عنوان صاحبان اراضی دولتی ابراز داشت: در حوزه شهری ادارات راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، منابع طبیعی، شهرداری و ... با نصب تابلو یا حصارکشی یا شیوه های دیگر، باید از اراضی شان حفاظت کنند این کار را با دقت انجام دهند، از اموال و زمین های بیت المال که امانت است صیانت کنید تا قرار نباشد بعداً با کلی سر و صدا و دردسر اراضی را پس بگیرید.

توحیدی با تأکید بر پیگیری و اقامه دعوا توسط دستگاه های اجرایی علیه متصرفان با توجه به همکاری دستگاه قضایی برای رسیدگی خارج از نوبت به این گونه پرونده ها تصریح کرد: صاحبان اراضی دولتی و دستگاه ها از شخص یا اشخاصی که این زمین ها را متصرف شده یا تغییر کاربری و قطعه بندی کرده و فروخته اند شکایت کنند.

وی با اشاره به برخی اقدامات خلاف قانون از جمله استفاده گاز و برق مسکونی در مزارع یا احداث کوچه در میان درختان پسته با تابلوی اسم، خواستار انجام دقیق تر کار توسط گشتهای شهرداری، بخشداری، یگانهای امور اراضی، منابع طبیعی و همپوشانی آنها نسبت به یکدیگر شد تا درصورت رؤیت خلاف و ساخت و ساز غیرمجاز مراتب را به مراجع ذیربط اطلاع دهند.

فرماندار کرمان به اثرات منفی و تبعات اجتماعی ناشی از زندگی در حاشیه شهر پرداخت و با تأکید بر غیر استاندارد بودن آلونک هایی که خانواده ها به عنوان منزل مسکونی از آن استفاده می کنند اظهار داشت: باید مسائل را همه جانبه ببینیم،این خدمت نیست که ما اجازه دهیم آلونک های حاشیه شهر با بلوک های سیمانی و بصورت غیرمجاز ساخته شود، این ساختمان با کوچکترین لرزه و اتفاقی بر سر خانوار ساکن در آن فرو می ریزد، این موضوع به ضرر خود مردم است.