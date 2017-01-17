«چهار اصفهانی در بغداد» در سینما سپاهان اکران شد

سید مصطفی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تغییر فیلم‌های بر پرده سینمای اصفهان اظهار داشت: «چهار اصفهانی در بغداد» به تهیه کنندگی داریوش بابائیان یک فیلم سینمایی با محوریت دفاع مقدس است و در این فیلم زندگی خانواده‌ای اصفهانی بیان می‌شود که با وجود مشکلات پیش رویشان درگیر جنگ می‌شوند و همین مسئله برای آنها حواشی مختلفی در پی دارد.

وی با بیان اینکه این فیلم به تازگی در سینما سپاهان اصفهان اکران شده است، افزود: اکران فیلم همچنین آس و پاس در سالن دوی سینما سپاهان همچنان ادامه درد.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان با اشاره به اینکه همچنین فیلم «ما همه گناهکاریم» به کارگردانی حسن ناظر در سینما یاسمن شاهین شهر و سالن دوی مجتمع سینمایی کاشان اکران شده است، بیان داشت: همچنین فیلم یتیم خانه ایران به کارگردانی ابوالقاسم طالبی هر روز در سانس ۱۶:۳۰ سینما یاسمن شاهین شهر و آس و پاس نیز در سانس ۲۰:۳۰ سینما فرهنگ فولادشهر اکران می‌شود.

وی ادامه داد: فیلم سلام بمبئی به کارگردانی قربان محمدپور در سینما ساحل، سالن یک فرهنگ فولادشهر، سینما بهار گز و سالن یک مجتمع سینمایی کاشان همچنان بر روی پرده است.

حسینی ابراز داشت: در سینما فلسطین فیلم گیتا اکران شده است و فیلم لاک قرمز نیز در سالن دو فرهنگ فولادشهر و سالن سه مجتمع سینمایی کاشان اکران شده است.